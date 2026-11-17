Los residentes de Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses podrían experimentar una breve interrupción en la programación de radio y televisión este martes debido a una prueba programada del Sistema de Alerta de Emergencia.

La prueba se realizará aproximadamente a las 3:20 p.m., cuando las emisoras de radio y televisión, los sistemas de cable y los proveedores de servicios por satélite interrumpan su programación habitual para transmitir un mensaje de prueba, informó la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) mediante un comunicado de prensa.

El mensaje aclarará que se trata únicamente de una prueba y que el público no necesita tomar ninguna medida. Una vez concluida, se reanudará la programación habitual.

“Durante una emergencia, cada segundo es crucial”, expresó el administrador de FEMA, Cameron Hamilton.

“Los sistemas de alerta y advertencia de FEMA permiten transmitirle sin demora la información esencial que necesita para mantenerse a salvo. Las pruebas operativas, como la que se llevará a cabo mañana, nos permiten identificar y corregir posibles problemas antes de que ocurra una emergencia real”, añadió.

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El Sistema de Alerta de Emergencia es una red nacional de advertencia pública que integra a miles de proveedores de radio, televisión, cable y servicios por satélite.

A través de este mecanismo, el presidente de Estados Unidos puede dirigirse a la población y divulgar información vital durante una emergencia nacional.

Por ley, FEMA debe realizar una prueba nacional del sistema al menos una vez cada tres años. El ejercicio permite identificar y corregir posibles fallas técnicas u operacionales antes de que ocurra una emergencia real.