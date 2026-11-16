Ante el anuncio de que la renuncia de Suzanne Roig Fuertes como secretaria del Departamento de la Familia no se concretará hasta el 31 de diciembre de 2026, múltiples legisladores -incluyendo a Thomas Rivera Schatz- opinaron este lunes que la dimisión debió tener efectividad inmediata.

El presidente del Senado instó este lunes a que la gobernadora Jenniffer González ponga “fin a un tema que le ha restado energía y capacidad para comunicar obra”.

“Lo único que se logra postergando esa renuncia, desde hoy hasta que se despida el año, es poner una lupa todavía más grande sobre ella, provocar unos cuestionamientos todavía mayores sobre cada viaje, contrato y transacción que autorice la renunciante secretaria, y ni hablemos si alguna autoridad competente decide actuar antes de fin de año sobre los señalamientos de las alegadas violaciones de ley y delitos”, expresó el líder legislativo, en una publicación en sus redes sociales.

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Con Rivera Schatz coincidió el senador Juan Oscar Morales, quien cursó múltiples requerimientos de información a Roig Fuertes sobre viajes oficiales y contratación en la sombrilla de Familia, que llevaron a referidos para investigación estatal y federal.

“La prioridad no puede ser la fecha que le resulte más conveniente a una funcionaria. Tiene que ser el bienestar de las personas que dependen de esta agencia. Por ellas, la salida debió ser inmediata”, sostuvo el portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado. Opinó que la transición debe comenzar “ahora” y no debe afectar los servicios que ofrece la agencia.

El senador también planteó que la renuncia no debe detener las investigaciones ni los requerimientos de información relacionados con la gestión de Roig Fuertes.

“Que nadie confunda la renuncia con el cierre de este asunto. La responsabilidad de rendir cuentas no termina cuando una persona deja el cargo. Corresponde que las investigaciones continúen, que se preserve la documentación y que se esclarezcan los señalamientos con respeto al debido proceso. El país merece respuestas sustentadas en evidencia”, dijo.

En tanto, los portavoces del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, María de Lourdes Santiago y Luis Javier Hernández, respectivamente, cuestionaron que la mayoría senatorial del PNP votara para dejar sobre la mesa la Resolución Concurrente del Senado 23 para exigir la destitución de Roig Fuertes. Ambos instaron a que las investigaciones continúen.

”Es una lástima que el Senado no haya tenido la valentía de aprobar esa resolución. El Cuerpo tuvo la oportunidad de enviar un mensaje claro y lo dejó pasar. La gobernadora también debe responder por haberla sostenido hasta el último momento", opinó Hernández.

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La senadora Santiago también consideró que la renuncia debió ser inmediata no solo por las alegaciones de irregularidades en la gestión de la secretaria, sino porque “ha intervenido con la operación del Departamento de la Familia”.

“Su excesivo control de todo lo que ocurre en las distintas administraciones, el liderato tóxico que ha ejercido esa agencia y su desconocimiento de las necesidades de la gente que sale todos los días a dar la cara ante lo peor del país, ante el sufrimiento de los niños, de los adultos mayores, que son las trabajadoras y los técnicos sociales”, expresó en un vídeo colgado en sus redes sociales.

En esa misma línea, el portavoz del PPD en la Cámara, Héctor Ferrer Santiago, entiende que salida de Roig Fuertes “no debería esperar al 31 de diciembre, debería irse ahora”.

“Su permanencia se ha convertido en una distracción para el Gobierno y en una controversia que no puede seguir ignorándose. Ahora, fuera de su cargo, podrá concentrarse en defenderse de las serias imputaciones que se han presentado en su contra y responder por ellas ante los foros correspondientes”, aseveró el representante.

En reacción a la renuncia, el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, dijo: “La secretaria de la Familia era un síntoma de una enfermedad más grave de incompetencia que afecta a este gobierno. Su salida era necesaria pero no será suficiente para el cambio que el país necesita. Por el bien de las familias puertorriqueñas, esperamos que haya menos controversia y más gobierno”.

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Tras semanas de cuestionamientos sobre su desempeño y el llamado de múltiples voces para que presentara su renuncia, la titular de la Familia confirmó, mediante declaraciones escritas, que informó de su dimisión a la gobernadora Jenniffer González y aseguró que fue una determinación “exclusivamente” suya, “tomada de manera libre, voluntaria y personal”.