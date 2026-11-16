Dos residencias en el sector Punta Diamante, en Ponce, se vieron severamente afectadas este lunes por una rotura en una tubería de 24 pulgadas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), informó el administrador de la Ciudad Señorial, Francisco Rodríguez.

Los residentes de las viviendas afectadas, incluyendo a un adulto mayor de 77 años, fueron reubicados en casas de familiares. También, al lugar llegó personal de la AAA y de la empresa privada que realizaba los trabajos para proceder las con las reparaciones de las casas.

“La información que tenemos es que obviamente se llenó de agua la propiedad. Hay mobiliario afectado. En la parte posterior de la casa principal, hay parte del terreno que cedió. Es una casa de material compuesto, hay una terraza que era de madera y zinc, esa terraza cayó”, describió Rodríguez de los daños causados por el incidente.

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Asimismo, personal de la Oficina de Servicios al Ciudadano, del Departamento de Vivienda y de Mano Amiga del Municipio de Ponce se movilizó a la comunidad para asistir, orientar y brindar ayuda a las familias afectadas.

Una residencia, en el sector Punta Diamante, en Ponce, afectada tras la rotura de un tubo de 24 pulgadas de la AAA. (Suministrada)

La rotura se reportó a eso de las 9:00 a.m. de este lunes, en medio de unos trabajos que realizaba un contratista de la AAA para conectar unas 40 residencias que llevaban más de 25 años desconectadas del sistema.

“Estamos hablando de sistema viejos, no hay planos. Dentro de las excavaciones de la compañía contratada por Acueductos, pues la maquinaria golpeó una de las líneas de 24 pulgadas que se encuentra en el área. De inmediato, Acueductos no los notifica. Pudieron, en poco tiempo, contener el agua, poder cerrar los sistemas”, expuso Rodríguez, quien explicó que las residencias que están siendo conectadas se suplían de agua mediante cisternas.

El incidente dejó a aproximadamente 1,200 abonados sin servicio de agua potable. Se estima que las reparaciones tomará unas 36 horas.

“El director regional (de la AAA) en su último informe, hace unos 15 minutos, me dio información alentadora en el sentido de que estábamos hablando de que la reparación podría tardar de 36 horas, pero el ritmo de trabajo que llevan ha sido intenso y posiblemente eso se disminuya”, indicó el administrador de la ciudad ponceña.

La AAA y el Municipio de Ponce dispondrán de camiones cisterna en la cancha bajo techo de Punta Diamante. El servicio estará disponible hoy, lunes 16 de noviembre, desde las 4:00 p. m., y mañana, martes 17 de noviembre, desde las 7:00 a. m. Además, dos camiones cisterna recorrerán las calles de la comunidad como oasis móviles para facilitar el abastecimiento a los residentes.