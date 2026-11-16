Cerrado el período de radicación de candidaturas, los tres vicepresidentes actuales del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz, Rosachely Rivera y Carlos “Johnny” Méndez, se postularon para continuar en sus respectivos puestos, como parte de la reorganización de la colectividad.

En las redes sociales, el PNP publicó un resumen del “informe de radicaciones”, y Méndez encabeza el listado en lo que concierne al cargo de vicepresidente estatal, seguido por Rivera y Rivera Schatz.

El período de radicación de candidaturas en el PNP comenzó el lunes de la semana pasada y se extendió hasta el viernes siguiente.

La presidenta del PNP y gobernadora Jenniffer González había anticipado, al concluir una conferencia de prensa la semana pasada, que la selección de los vicepresidentes se efectuaría “el semestre que viene”, pero no ofreció más detalles.

El PNP efectuará su convención anual del 4 al 6 de diciembre con actividades en nueve pueblos de la región oeste y con la notable ausencia de algunos de sus principales líderes. Ya han anunciado que no acudirán a la convención Rivera Schatz, Méndez y los alcaldes de San Juan y Bayamón, Miguel Romero y Ramón Luis Rivera Cruz, respectivamente, entre otros.

PUBLICIDAD

La actividad se dividirá en distintas actividades a efectuarse en el Hotel Mayagüez Resort, en Mayagüez, y el Hotel Marriott, en Aguadilla. También habrá eventos en San Germán, Cabo Rojo, Rincón, Añasco, Aguada, Isabela y Moca.

De acuerdo con el informe de radicación del PNP, la alcaldesa de Vega Alta, María Vega, y la senadora por el distrito de Carolina, Marissa Jiménez Santoni, aspiran a la presidencia y vicepresidencia de las Mujeres Progresistas, respectivamente. La alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto, también se postuló a la vicepresidencia de las Mujeres Progresistas.

Mientras que las senadoras Jamie Barlucea Rodríguez y Wanda Soto Tolentino, así como la directora ejecutiva de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), Wanda Ortega Álamo, y la comisionada de Desarrollo Cooperativo, Liza Alfaro Mercado, compiten para el puesto de directora estatal de las Mujeres Progresistas.