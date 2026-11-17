Como parte de su compromiso con la educación, El Nuevo Día Educador publica el Conocer es crecer, artículo breve que cada semana es dedicado a una materia distinta e incluye sugerencias de cómo los maestros pueden integrar este material al salón de clases.

Este jueves es un día feriado estatal que conmemora que el 19 de noviembre de 1493, durante su segundo viaje al Nuevo Mundo, la flota liderada por el almirante genovés Cristóbal Colón llegó a Puerto Rico, llamada entonces Borikén por los taínos que habitaban la isla. En ese segundo viaje, Colón llamó a la isla San Juan Bautista.

La Ley 91 de 1938 declaró cada 19 de noviembre la celebración del Día del Descubrimiento de Puerto Rico, pues la teoría más extendida es que Colón descubrió la isla ese día. Sin embargo, hay historiadores que aseguran que Martín Alonso Pinzón, navegante español que acompañó a Colón en su primer viaje a América, llegó primero a Borikén a finales de 1492 a bordo de La Pinta mientras el genovés estaba en La Española, donde había encallado la Santa María.

Independientemente de cuál de los dos llegó primero, llamarle “descubrimiento” implica desconocer a las sociedades indígenas que habitaban Borikén cuando los europeos llegaron. Por eso, la Ley 117 de 2022 cambió el nombre del feriado a “Día de la Puertorriqueñidad”.

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Fuentes: Elnuevodia.com y Primerahora.com

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Para llevar la experiencia al salón de clases, sugerimos las siguientes actividades por nivel:

Voces de Borikén

Elemental Superior Busca 5 palabras taínas que usamos hoy y haz un cartel con dibujos Investiga el debate: ¿Quién llegó primero: Colón o Pinzón? ¿Por qué cambió el nombre del feriado?

Producto: Cartel (elemental) / Ensayo breve o presentación (superior)

Preguntas de investigación

Elemental:

¿Qué se celebra el 19 de noviembre? ¿Por qué se cambió el nombre del feriado? Menciona tres palabras taínas que usamos hoy.

Superior:

¿Por qué el término descubrimiento es problemático? ¿Estás de acuerdo con el cambio de nombre? Justifica. ¿Cómo podemos honrar la herencia taína hoy?

Pareo de palabras taínas: