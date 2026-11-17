Conocer es crecer: ¿Día de la Puertorriqueñidad o del Descubrimiento de Puerto Rico?
El feriado de este jueves conmemora la llegada a Puerto Rico de Cristóbal Colón y su flota el 19 de noviembre de 1493
17 de noviembre de 2026 - 5:59 AM
17 de noviembre de 2026 - 5:59 AM
Este jueves es un día feriado estatal que conmemora que el 19 de noviembre de 1493, durante su segundo viaje al Nuevo Mundo, la flota liderada por el almirante genovés Cristóbal Colón llegó a Puerto Rico, llamada entonces Borikén por los taínos que habitaban la isla. En ese segundo viaje, Colón llamó a la isla San Juan Bautista.
La Ley 91 de 1938 declaró cada 19 de noviembre la celebración del Día del Descubrimiento de Puerto Rico, pues la teoría más extendida es que Colón descubrió la isla ese día. Sin embargo, hay historiadores que aseguran que Martín Alonso Pinzón, navegante español que acompañó a Colón en su primer viaje a América, llegó primero a Borikén a finales de 1492 a bordo de La Pinta mientras el genovés estaba en La Española, donde había encallado la Santa María.
Independientemente de cuál de los dos llegó primero, llamarle “descubrimiento” implica desconocer a las sociedades indígenas que habitaban Borikén cuando los europeos llegaron. Por eso, la Ley 117 de 2022 cambió el nombre del feriado a “Día de la Puertorriqueñidad”.
Fuentes: Elnuevodia.com y Primerahora.com
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Para llevar la experiencia al salón de clases, sugerimos las siguientes actividades por nivel:
|Elemental
|Superior
|Busca 5 palabras taínas que usamos hoy y haz un cartel con dibujos
|Investiga el debate: ¿Quién llegó primero: Colón o Pinzón? ¿Por qué cambió el nombre del feriado?
Producto: Cartel (elemental) / Ensayo breve o presentación (superior)
Preguntas de investigación
Elemental:
Superior:
Pareo de palabras taínas:
|Palabra
|Significado
|1. Borikén
|a. Casa circular
|2. Bohío
|b. Jefe de la comunidad
|3. Yuca
|c. Nombre original de Puerto Rico
|4. Cacique
|d. Tubérculo alimenticio
|5. Hamaca
|e. Red para dormir
|6. Canoa
|f. Embarcación de tronco
|7. Areyto
|g. Celebración con danza
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