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Conocer es crecer: José Campeche, el primer gran pintor puertorriqueño 

Su obra es considerada rococó por su interés en el detalle y la ornamentación

3 de noviembre de 2026 - 6:00 AM

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Retrato de María Catalina de Urrutia, por José Campeche y Jordán. (Ramon "Tonito" Zayas)
Por El Nuevo Día Educador
Nota del editor
Como parte de su compromiso con la educación, El Nuevo Día Educador publica el Conocer es crecer, artículo breve que cada semana es dedicado a una materia distinta e incluye sugerencias de cómo los maestros pueden integrar este material al salón de clases.

Nacido el 23 de diciembre de 1751 en San Juan, José Campeche y Jordán fue el primer pintor puertorriqueño reconocido a nivel internacional. Fue hijo de Tomás Campeche, un esclavo que compró su libertad, y María Jordán, una inmigrante de Islas Canarias. Su padre trabajaba como pintor y adornista para la Iglesia Católica y tenía un taller en el Viejo San Juan, donde José Campeche se inició en el arte. En 1775 conoció a Luis Paret y Alcázar (1746-1799), el segundo pintor más importante de la Corte Española después de Francisco de Goya. Durante los dos años que estuvo exiliado en Puerto Rico tras ser expulsado de España por el rey Carlos III, Paret acoge a Campeche. Con sus lecciones, Campeche perfeccionó su estilo al aprender sobre técnica y dominio cromático.

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Trabajó tanto para la iglesia como para el gobierno colonial de la época, por lo que desarrolló muchos retratos y pinturas de tema religioso. Su obra es considerada rococó por el interés en el detalle y la ornamentación. En algunos retratos incluye elementos puertorriqueños, como en su pintura “Don Miguel Antonio de Ustáriz” (1790), en cuyo fondo se aprecia la ciudad de San Juan, o en “Las hijas del gobernador don Ramón de Castro” (1797), donde incluyó la piña y la maraca. Campeche falleció en San Juan el 7 de noviembre de 1809, tras haber dejado un legado estimado en casi 500 obras.

Fuentes: Enciclopediapr.org, MAPR.org y Elnuevodia.com

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Para llevar la experiencia al salón de clases, sugerimos las siguientes actividades por nivel:

Nivel elemental

Título: Detective de datos: ¿Quién fue José Campeche?Objetivo: Comprender información literal, organizar datos y reconocer la importancia de un personaje histórico.

Pasos:

  1. Lee el texto en voz alta o con apoyo del docente.
  2. Subraya con colores diferentes: fechas, lugares, nombres de familiares y nombres de maestros.
  3. Completa una ficha sencilla:
  5. Ordena tres hechos en una línea de tiempo ilustrada: nace José Campeche → conoce a Luis Paret → recibe lecciones de Paret.
  6. Explica en una oración: José Campeche fue importante porque...

Preguntas:

  • ¿Qué estrategia usaste para encontrar los datos en el texto?
  • ¿Qué parte te resultó más difícil y qué hiciste para resolverla?

Nivel superior

Título: Contexto, influencias y legado: el caso de José Campeche

Objetivo: Inferir, contextualizar históricamente y argumentar sobre los factores que influyeron en la formación artística de Campeche.

Pasos:

  1. Lee el texto y clasifica la información en tres columnas: datos explícitos, inferencias y preguntas que quedan abiertas.
  2. Analiza los factores que influyeron en su formación: origen familiar, taller del padre, exclusión o movilidad social, exilio de Luis Paret y relación con la Corte española.
  3. Discute en parejas: ¿Qué significa que fuera “el primer pintor puertorriqueño reconocido a nivel internacional”? ¿Qué criterios se usan para afirmar eso?
  4. Investiga brevemente quién fue Luis Paret y Alcázar y por qué su exilio en Puerto Rico pudo ser decisivo para Campeche.
  5. Escribe un párrafo argumentativo: La formación artística de José Campeche fue posible por la combinación de... Usa al menos dos datos del texto y una inferencia propia.

Preguntas:

  • ¿Cómo distinguiste entre lo que el texto dice explícitamente y lo que tú inferiste?
  • Si tuvieras que defender tu argumento ante la clase, ¿qué cambiarías o reforzarías en tu proceso de análisis y por qué?
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El Nuevo Día EducadorBellas ArtesJosé CampechePintura
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