Conocer es crecer: José Campeche, el primer gran pintor puertorriqueño
Su obra es considerada rococó por su interés en el detalle y la ornamentación
3 de noviembre de 2026 - 6:00 AM
3 de noviembre de 2026 - 6:00 AM
Nacido el 23 de diciembre de 1751 en San Juan, José Campeche y Jordán fue el primer pintor puertorriqueño reconocido a nivel internacional. Fue hijo de Tomás Campeche, un esclavo que compró su libertad, y María Jordán, una inmigrante de Islas Canarias. Su padre trabajaba como pintor y adornista para la Iglesia Católica y tenía un taller en el Viejo San Juan, donde José Campeche se inició en el arte. En 1775 conoció a Luis Paret y Alcázar (1746-1799), el segundo pintor más importante de la Corte Española después de Francisco de Goya. Durante los dos años que estuvo exiliado en Puerto Rico tras ser expulsado de España por el rey Carlos III, Paret acoge a Campeche. Con sus lecciones, Campeche perfeccionó su estilo al aprender sobre técnica y dominio cromático.
Trabajó tanto para la iglesia como para el gobierno colonial de la época, por lo que desarrolló muchos retratos y pinturas de tema religioso. Su obra es considerada rococó por el interés en el detalle y la ornamentación. En algunos retratos incluye elementos puertorriqueños, como en su pintura “Don Miguel Antonio de Ustáriz” (1790), en cuyo fondo se aprecia la ciudad de San Juan, o en “Las hijas del gobernador don Ramón de Castro” (1797), donde incluyó la piña y la maraca. Campeche falleció en San Juan el 7 de noviembre de 1809, tras haber dejado un legado estimado en casi 500 obras.
Fuentes: Enciclopediapr.org, MAPR.org y Elnuevodia.com
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Título: Detective de datos: ¿Quién fue José Campeche?Objetivo: Comprender información literal, organizar datos y reconocer la importancia de un personaje histórico.
Pasos:
Preguntas:
Título: Contexto, influencias y legado: el caso de José Campeche
Objetivo: Inferir, contextualizar históricamente y argumentar sobre los factores que influyeron en la formación artística de Campeche.
Pasos:
Preguntas:
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