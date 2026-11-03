Estados Unidos bombardea objetivos iraníes a pocas horas de las elecciones legislativas

Estados Unidos llevó a cabo ataques defensivos contra varios objetivos iraníes en el estrecho de Ormuz, informó el lunes un funcionario estadounidense, en vísperas de unas cruciales elecciones legislativas de mitad de mandato.

La televisión estatal iraní reportó que se escucharon explosiones en la isla de Qeshm.

El funcionario, que no estaba autorizado a hacer declaraciones públicas y habló bajo condición de anonimato, explicó que los ataques estuvieron dirigidos contra fuerzas iraníes que estaban utilizando misiles tierra-aire contra activos estadounidenses.

Los bombardeos parecieron ser limitados, en lugar de representar una reanudación de las hostilidades a gran escala. Sin embargo, ocurrieron después de que el presidente Donald Trump afirmara que Estados Unidos no lanzaría nuevos ataques contra Irán antes de las elecciones legislativas del martes.

La impopular guerra y sus repercusiones sobre los precios de la gasolina en Estados Unidos y otros sectores de la economía han representado un punto vulnerable para los republicanos, que buscan mantener el control del Congreso.

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La región permanece en alerta ante la posibilidad de que Estados Unidos reanude sus operaciones militares a gran escala contra Irán. Los nuevos ataques, reportados inicialmente por The Wall Street Journal, seguramente aumentarán las preocupaciones.

Mientras tanto, continúan las negociaciones por canales diplomáticos extraoficiales, al tiempo que Israel y algunos aliados de Estados Unidos en Medio Oriente presionan a Trump sobre los próximos pasos en una guerra que se prolonga desde hace más de ocho meses, ha sacudido los mercados internacionales y causado estragos en Irán.

La última vez que se tuvo conocimiento de ataques ejecutados por el gobierno de Trump fue a principios de septiembre. No obstante, miles de militares estadounidenses permanecen desplegados en aguas cercanas a Irán para mantener un bloqueo naval destinado a impedir que los buques petroleros que transportan crudo iraní lleguen al mercado internacional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado que no lanzaría nuevos ataques contra Irán antes de las elecciones legislativas del martes. (YURI GRIPAS / POOL)

Además, un tercer portaaviones y miles de soldados adicionales se dirigen hacia Medio Oriente.

Antes de que se confirmaran los ataques, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, había expresado un optimismo moderado sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo.

La semana pasada, Vance envió una carta al jefe de seguridad de Irán, Mohsen Rezaei, aunque la Casa Blanca ha ofrecido pocos detalles sobre su contenido.

Trump declaró a los periodistas que la misiva estaba enfocada en ayudar a Irán con suministros médicos y otros recursos.

“Hemos tenido varias buenas conversaciones con los iraníes”, declaró Vance el lunes a los periodistas cuando se le preguntó sobre la carta.

“De hecho, hablé con el presidente de Estados Unidos hace aproximadamente una hora sobre este asunto. Miren, tanto el presidente como yo nos sentimos bastante optimistas sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo negociado. Vamos a seguir trabajando en ello”, agregó.

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Netanyahu habría presionado a Trump para lanzar ataques

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha presionado para que Estados Unidos lance una nueva oleada de ataques contra Irán después de las elecciones estadounidenses, según dos funcionarios regionales y una tercera persona familiarizada con el asunto.

Una reanudación de la guerra a gran escala contra Irán podría ayudar a Netanyahu a formar un gobierno de emergencia, después de que él y sus aliados de extrema derecha perdieran la mayoría parlamentaria en las elecciones celebradas la semana pasada.

Trump, por su parte, ha alternado entre amenazar con ataques militares de gran magnitud y promover un acuerdo negociado con Irán.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha presionado a Estados Unidos para que lance una nueva ofensiva militar contra Irán después de las elecciones legislativas estadounidenses. (David Goldman)

Los dos funcionarios señalaron que los esfuerzos diplomáticos han registrado avances, con mediadores de Qatar que celebraron dos rondas de conversaciones con representantes iraníes durante la semana pasada.

Según explicaron, los mediadores intentan impulsar un acuerdo que contemple el cese de los ataques iraníes en el estrecho de Ormuz, a cambio de que Estados Unidos levante el bloqueo impuesto a los puertos de Irán.

Los funcionarios indicaron que hay nuevas conversaciones previstas para esta semana.