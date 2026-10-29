Saber al alcance: La República de Palau y su fantasmagórica moneda de plata

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La República de Palau está formada por una serie de 340 islas de origen coralino y volcánico en el océano Pacífico. Solamente entre ocho o nueve se encuentran permanente habitadas y poseen una población aproximada de 17,600 habitantes. Las islas poseen tres idiomas oficiales: palauense, sonsorolese-tobiano e inglés. El dólar estadounidense es la moneda oficial de la República de Palau, país que tiene una fuerte dependencia de la ayuda financiera de los Estados Unidos. El archipiélago se independizó de los Estados Unidos en octubre de 1994 y se unió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en diciembre del mismo año.

El primer contacto extenso de palauanos con occidentales tuvo lugar tras el naufragio del barco Antelope de la Compañía de las Indias Orientales en 1783. Durante los primeros 70 años del siglo XIX, la historia de Palau estuvo marcada por las visitas ocasionales de balleneros y comerciantes, quienes dejaron en las islas armas de fuego. Las enfermedades transmitidas por el contacto con europeos causaron la muerte de muchos isleños y las armas de fuego eran valoradas para las guerras entre las aldeas, las cuales terminaron en 1883 gracias a la intervención pacífica del capitán Cyprian Bridge del HMS Espiegle.

La influencia colonial española y alemana estuvo presente a través de misioneros católicos apostólicos romanos. La marina japonesa expulsó a los alemanes al comienzo de la Primera Guerra Mundial y aunque el periodo japonés es recordado localmente como uno de desarrollo económico y orden, los palauanos eran una minoría marginal en 1936. Japón perdió Palau en la Segunda Guerra Mundial en una lucha que fue socialmente desestabilizadora y confusa para los palauanos. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, Palau se convirtió en un miembro del Trust Territory of the Pacific Islands de la ONU, establecido en 1947 y el cual era administrado por los Estados Unidos. El gobierno estadounidense disolvió el tutelaje en 1986. Se trató varias veces de obtener el apoyo necesario para un pacto de libre asociación entre Palau y Estados Unidos, pero no tuvieron éxito hasta 1993. La República de Palau se convirtió oficialmente en un estado soberano el 1 de octubre de 1994.

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Uno de los símbolos soberanos de una nación es su moneda. Puerto Rico, no posee soberanía, por lo que no puede fabricar su propia moneda. Aunque la República de Palau no tiene su propio papel moneda en circulación y utiliza el dólar estadounidense para las transacciones comerciales diarias, comenzó a acuñar monedas conmemorativas para coleccionistas. Estas se distribuyen principalmente por CIT Coin Invest AG (anteriormente Coin Invest Trust), una casa de moneda privada con sede en Liechtenstein, Alemania. Otras casas de moneda y empresas privadas, tales como NumisCollect y Mayer Mint, también han acuñado monedas conmemorativas para coleccionistas en nombre de la República de Palau.

Las monedas especiales de la República de Palau son acuñaciones conmemorativas legalmente autorizadas y destinadas principalmente a coleccionistas numismáticos internacionales, tal como la moneda de 5 dólares en forma de fantasma del año 2022. Ahora que se acerca Halloween, podemos observar esta particular moneda de 1 onza de .999 de plata pura, de la cual solamente se acuñaron 2,500 monedas conmemorativas.

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