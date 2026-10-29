Mujer fallece en caso de “hit and run” en Hato Rey

Una mujer falleció luego de haber sido atropellada en un caso que la Policía investiga como un “hit and run” desde la noche del jueves, en Hato Rey.

Los hechos fueron reportados a eso de las 9:06 pm. en la avenida Ponce de León intersección con la calle Quisqueya, frente al Banco Popular, en Hato Rey.

Según informó la Policía, “mientras la peatona que no ha sido identificada, se encontraba en el lugar antes mencionado, esta se disponía a cruzar la vía por el área asignada para peatones, cuando fue impactada por un vehículo de motor el cual se marchó del lugar sin dejar dato alguno”.

“A consecuencia del impacto la mujer resultó con heridas de gravedad que le causaron la muerte en el acto”, agregó el informe policíaco.