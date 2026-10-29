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Mujer fallece en caso de “hit and run” en Hato Rey

Las autoridades todavía no han identificado a la víctima

29 de octubre de 2026 - 6:16 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
“A consecuencia del impacto la mujer resultó con heridas de gravedad que le causaron la muerte en el acto”, agregó el informe policíaco. (Nahira Montcourt)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una mujer falleció luego de haber sido atropellada en un caso que la Policía investiga como un “hit and run” desde la noche del jueves, en Hato Rey.

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Los hechos fueron reportados a eso de las 9:06 pm. en la avenida Ponce de León intersección con la calle Quisqueya, frente al Banco Popular, en Hato Rey.

Según informó la Policía, “mientras la peatona que no ha sido identificada, se encontraba en el lugar antes mencionado, esta se disponía a cruzar la vía por el área asignada para peatones, cuando fue impactada por un vehículo de motor el cual se marchó del lugar sin dejar dato alguno”.

“A consecuencia del impacto la mujer resultó con heridas de gravedad que le causaron la muerte en el acto”, agregó el informe policíaco.

El agente Kyaneth Pizarro, adscrito a la División de Homicidios de San Juan, y la fiscal Gimara Gabriel Maisonet se hicieron cargo de la pesquisa.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoHit and run
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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