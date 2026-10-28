Policía busca en Miami a hombre imputado de fraude en compra de dispensario de cannabis ligado al abogado Luis Quiñones

Antonio Overando García González representó a la empresa Buena Cepa LLC, en 2022, durante la compraventa de un dispensario de cannabis medicinal, en Cupey, para la que entregó un cheque de $400,000 sin fondos suficientes, por lo que enfrenta cargos por fraude, informó la Policía de Puerto Rico.

El hombre de 66 años es buscado por las autoridades desde que se le radicaron, el 1 de agosto de 2025, cargos en ausencia. Por información que han recibido desde entonces, la Policía entiende que la persona puede estar cerca de la ciudad de Miami, en Florida.

Aunque no se le menciona en la denuncia, el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado detalla que el agente residente de Buena Cepa LLC era Luis A. Quiñones González, el abogado asesinado, el pasado viernes, en la avenida Las Américas, en Ponce, presuntamente por un hombre que después confesó el crimen en Facebook.

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“Esta orden se basa más obviamente en un contrato de compraventa en donde él representaba a una compañía que se llama Buena Cepa. Como parte de ese contrato de compraventa es que él emite ese cheque de $400,000 para traspasar las empresas Well Greens, que es el famoso dispensario de cannabis que está en Cupey”, explicó este miércoles el agente Ricardo Morales Rivera, de la División de Arrestos Especiales y Extradiciones de la Uniformada.

De acuerdo con el programa Rayos X, de Telemundo, Félix Plaud de Choudens habría participado en las conversaciones de la transacción. No obstante, el exactivista estadista no aparece como parte de ninguna de las dos empresas involucradas en la compraventa.

Plaud de Choudens fue asesinado un día antes que Quiñones González, presuntamente también por William Rivera Sánchez, por una disputa económica derivada de la inversión de todos sus ahorros para el establecimiento de dispensarios de cannabis medicinal en Puerto Rico.

García González es mencionado en una de las múltiples demandas contra Quiñones González y Plaud de Choudens, en la que se le identifica como médico y “miembro o inversionista” de Southeastern Holding LLC y Buena Cepa LLC. Southeastern Holding también era propiedad de Quiñones González.

El supuesto médico es la única persona que enfrenta cargos criminales por el alegado fraude.

La Policía no pudo confirmar que García González fuera médico. El nombre no aparece tampoco en el directorio del Colegio de Médicos de Puerto Rico.

El agente Morales Rivera indicó que entrevistas e información recibida apuntan a que García González podría estar en Miami.

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“No tenemos la certeza, pero obviamente trabajamos con información que nos llega, y es cuestión de hacer gestiones con diferentes autoridades, en este caso, policía del Estado o US Marshal y, si tenemos direcciones, pues que ellos nos corroboren”, estableció el oficial.

1 / 9 | ¿Quién fue Félix Plaud, el exactivista asesinado cuyo cuerpo fue hallado en Guayama?. Félix Plaud de Choudens, quien fue activista del Partido Nuevo Progresista (PNP), fue reportado como desaparecido este viernes. - Archivo El Nuevo Día 1 / 9 ¿Quién fue Félix Plaud, el exactivista asesinado cuyo cuerpo fue hallado en Guayama? Félix Plaud de Choudens, quien fue activista del Partido Nuevo Progresista (PNP), fue reportado como desaparecido este viernes. Archivo El Nuevo Día Compartir

Aunque no tienen una dirección específica, el agente mencionó que la Policía de Puerto Rico tiene “muy buena comunicación” con las policías de los estados y que ya García González estaba en un sistema compartido en el que, por cualquier infracción por la que sea detenido en la jurisdicción de Estados Unidos, sería arrestado y se les informaría a las autoridades locales para proceder con la extradición.

Contrario a lo informado anteriormente, el agente aclaró que García González no figura en la lista de “los más buscados” a nivel de Puerto Rico ni en las diversas áreas policíacas.