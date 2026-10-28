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¡Por culpa del 666! Madre encierra a su hija para impedir que tome un examen en Kenia

La mujer, que fue detenida, tomó la drástica decisión por considerar que la cifra tenía una connotación “satánica”

28 de octubre de 2026 - 4:00 PM

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Un paramilitar keniata conversa con familiares de las personas que han sido detenenidas en un punto de control establecido a la entrada del estadio de Kasarani, Nairobi, Kenia. (EFE)
El suceso ocurrió este martes en Jomvu, en el condado costero de Mombasa.
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La Policía de Kenia detuvo a una mujer de 38 años por encerrar a su hija en casa e impedirle acudir a la escuela a un examen nacional porque su número de identificación contenía las cifras 666, que la madre consideraba “satánicas”, según recogen este miércoles medios locales.

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El suceso ocurrió este martes en Jomvu, en el condado costero de Mombasa, durante la segunda jornada de la Evaluación de Educación Primaria de Kenia (KPSEA, en inglés), la evaluación nacional obligatoria que realizan los estudiantes de sexto curso (once años).

La menor había acudido con normalidad a las pruebas del lunes, pero el martes no se presentó en el centro de examen, después de que la madre comprobara la noche anterior que su número asignado contenía 666 y decidiera que no debía continuar examinándose.

Responsables de la escuela contactaron entonces con la familia y descubrieron que la niña permanecía encerrada en casa, por lo que una tía alertó a las autoridades.

Agentes de Policía y responsables de protección infantil acudieron al domicilio sobre las 09.30 hora local (06:30 GMT) y lograron rescatar a la menor.

Según el jefe del centro, Bakari Mwerephe, la madre había avisado previamente de que no permitiría a su hija continuar con las pruebas debido a ese número, asignado por el Consejo Nacional de Exámenes de Kenia (KNEC, en inglés).

“Mi hija tiene que hacer un examen con el número de evaluación 666 y está escrito en la Biblia”, explicó la madre tras su detención.

“Soy una mujer temerosa de Dios, una sierva de Dios y predicadora”, añadió la mujer, que afirmó que Dios le había revelado el número y aseguró no comprender por qué había sido arrestada.

La comandante policial del subcondado de Jomvu, Selina Chirchir, señaló que los agentes recibieron instrucciones de intervenir inmediatamente y que la escuela permitió después a la niña realizar las pruebas que había perdido.

Familiares de la mujer aseguraron que no era la primera vez que sus convicciones religiosas generaban problemas relacionados con el bienestar de sus hijos.

El padre de la niña, un camionero de larga distancia que vive separado de la familia, había continuado pagando las tasas escolares y apoyando la educación de sus hijos, mientras el director del centro describió a la menor como una alumna brillante que había perdido meses de clase por problemas familiares.

Chirchir señaló que la madre permanecería detenida mientras se realizaba una evaluación psiquiátrica y continuaban los interrogatorios.

Las autoridades estudian formular posibles cargos por negligencia infantil e interferencia con el derecho de la menor a la educación.

El KPSEA comenzó este lunes y concluye este miércoles en todo el país, con más de 1,38 millones de alumnos de sexto curso registrados.

El número 666 aparece en el libro del Apocalipsis de la Biblia como el “número de la bestia” y, dentro de la tradición cristiana, ha quedado asociado simbólicamente al mal, al Anticristo y a Satanás.

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