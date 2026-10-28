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LUMA Energy advierte sobre posibles relevos de carga ante déficit de generación

La salida de operación de las unidades San Juan 5 y Aguirre 2 agrava las condiciones del sistema: esto es lo que se sabe

28 de octubre de 2026 - 3:21 PM

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Una imagen de archivo del sistema eléctrico. (Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La noche de este miércoles podría estar marcada nuevamente por interrupciones en el servicio eléctrico, luego de que el consorio LUMA Energy, encargado de la red de transmisión y distribución, advirtiera sobre posibles relevos de carga ante la insuficiencia de generación.

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“Hoy, nuevamente, podríamos enfrentar relevos de carga debido a la falta de generación en el sistema eléctrico, según ha advertido públicamente Genera Puerto Rico. La transparencia con nuestros clientes es una prioridad, especialmente cuando las condiciones del sistema pueden afectar su servicio”, informó la empresa.

En sus redes sociales, la empresa reconoció que las interrupciones del servicio eléctrico afectan a hogares, comercios y comunidades. Asimismo, aseguró que comunica cualquier cambio en las condiciones del sistema o reducción en la generación disponible tan pronto tiene conocimiento.

“Sabemos que estas interrupciones impactan a nuestras familias, comercios y comunidades. Por eso, tan pronto observamos cambios en el sistema y una reducción en la generación disponible, lo comunicamos. Además, Genera ha informado que no hay una hora estimada para que las unidades San Juan CT 5 y Aguirre 2 regresen a operación, lo que agrava la situación al no conocerse cuándo volverá parte de la generación perdida”, mencionó LUMA.

Igualmente, el consorcio indicó que su equipo “trabaja desde el Centro de Control, en coordinación con las compañías generatrices, para atender las condiciones del sistema y mitigar los efectos en el servicio”.

“Nos comprometemos a mantenerlos informados con actualizaciones sobre el estado del sistema eléctrico, las áreas que pudieran verse afectadas y los estimados de restablecimiento tan pronto estén disponibles. Reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia y el servicio”, dijo.

Precisamente, el anuncio de la compañía encargada del sistema de transmisión y distribución ocurre a 24 horas de que se reportara una situación similar que dejó a oscuras a cientos de clientes en Puerto Rico.

Anoche, el portal de estatus del servicio de LUMA reportó, a las 8:00 p.m., que 140,841 abonados permanecían sin servicio de energía eléctrica debido a un déficit de generación por averías en las centrales San Juan y Aguirre.

De esta forma, la empresa advirtió sobre la posibilidad de apagones selectivos debido a la pérdida de la unidad 5 de la central San Juan y a limitaciones en la unidad 2 de Aguirre, lo que representó una pérdida neta en generación de 270 megavatios (MW).

Hasta las 3:35 p.m. de este miércoles, 25,820 clientes permanecían sin servicio eléctrico. De estos, 6,849 correspondían a proyectos de mejoras planificadas.

La región más afectada era Ponce, 13,043; seguida del área de Arecibo, con 4,959; y de Caguas, con 2,987.

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Breaking NewsLUMA EnergyGenera PREnergía eléctrica
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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