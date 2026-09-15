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Unidad 5 de Costa Sur entró en servicio durante la mañana del martes

Sin embargo, el consorcio Genera PR indicó que la unidad 2 de la central Aguirre sufrió una avería de caldera

15 de septiembre de 2026 - 3:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Debe eliminarse la dependencia de millones de personas a pocos puntos de generación. En la foto, la central Costa Sur, en Guayanilla. (GFR Media)
La unidad 5 de la central Costa Sur entró en servicio nuevamente el martes luego de completar reparaciones en la válvula de control de agua hacia la caldera
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El consorcio Genera PR informó que la unidad 5 de la central Costa Sur en Guayanilla, que salió de servicio el 11 de septiembre, fue reparada y que su nivel de generación aumentará paulatinamente durante el día.

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“La unidad 5 de la Central Costa Sur entró en servicio nuevamente hoy (martes) luego de completar reparaciones en la válvula de control de agua hacia la caldera. Se espera que aumente su capacidad progresivamente durante el día hasta alcanzar su máxima disponible”, sostuvo el consorcio en una publicación en su cuenta de Facebook.

Además, Genera PR actualizó el estatus de las reparaciones de la unidad 2 de la central Aguirre, al igual que de la unidad 1 de la cogeneradora privada AES, que salió de servicio el 12 de septiembre.

“En la central Aguirre, la unidad 2 sufrió una rotura de caldera anoche (lunes). Los equipos técnicos se encuentran trabajando en su reparación. Antes de su salida de servicio, la unidad contaba con una capacidad máxima de 275 MW”, sostuvo Genera PR.

Aunque la empresa indicó que la unidad 1 de AES permanecía fuera de servicio mientras se completaban los trabajos de reparación, el portal de generación de Genera PR mostraba, a las 3:30 p.m., que la unidad 1 generaba 173 megavatios (MW).

El portal, además, indicaba una generación total de 2,229 MW con una capacidad disponible de 2,885 MW, una reserva de rotación de 429 MW y una reserva operacional de 663 MW.

La central Costa Sur indicaba una generación de 430 MW, 270.1 MW por la unidad 6 y a penas 161 MW por la unidad 5.

A esa hora, la unidad 2 de la central Aguirre mostraba una generación de apenas 0.3 MW.

Por otra parte, LUMA Energy, el consorcio encargado del componente de transmisión y distribución de energía no alertó sobre la activación de algún relevo de caraga por deficiencia en la generación.

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Breaking NewsGenera PRLUMA EnergyCentral AguirreAES Puerto Rico
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Agustín Criollo Oquero
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Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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