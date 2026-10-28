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Donald Trump y Barack Obama mueven sus fichas en la jornada electoral clave en Ohio y Georgia

Los dos líderes salen al ruedo en estados decisivos para conquistar votantes y reforzar sus respectivas apuestas políticas

28 de octubre de 2026 - 2:50 PM

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El expresidente Barack Obama habla con el presidente Donald Trump. (Jacquelyn Martin)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el expresidente Barack Obama coinciden este miércoles en la ruta de campaña de cara a las elecciones legislativas del 3 de noviembre con mítines en los estados de Ohio y Georgia, claves en la pugna por el control del Congreso.

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Trump y Obama continúan su duelo de eventos para movilizar el voto de sus respectivas bases, después de que el republicano llamara “estúpido” al exmandatario demócrata por burlarse de sus reformas en la Casa Blanca y evocar al dictador iraquí Sadam Huseín.

El neoyorquino viajará a Chillicothe, Ohio, para respaldar a Jon Husted en su ajustada carrera por un escaño en el Senado frente al demócrata Sherrod Brown, una de las contiendas que podrían decidir si los republicanos mantienen su estrecha mayoría en la Cámara Alta.

Seis republicanos y cuatro demócratas encabezan la lista de los más adinerados, de los que cinco legisladores se juegan su renovación el 3 de noviembre, dos lo harán en las elecciones de 2030 y tres han anunciado ya su retirada y no volverán al Capitolio.Jefferson Shreve: miembro republicano de la Cámara de Representantes por Indiana con una fortuna de $715. 2 millones procedente de la empresa de almacenamiento Storage Express, la cual vendió en 2022.-April McClain Delaney: miembro demócrata de la Cámara de Representantes por Maryland, abogada y exfuncionaria del Departamento de Comercio, cierra la lista de los más ricos con $199.1 millones.
1 / 11 | De $200 a $700 millones: las fortunas de los 10 miembros más ricos del Capitolio federal. Seis republicanos y cuatro demócratas encabezan la lista de los más adinerados, de los que cinco legisladores se juegan su renovación el 3 de noviembre, dos lo harán en las elecciones de 2030 y tres han anunciado ya su retirada y no volverán al Capitolio. - teresa.canino@gfrmedia.com

Esta será la tercera visita de Trump en este mes al territorio del Medio Oeste durante su ajetreado itinerario de mítines electorales, con los que espera recabar apoyos para su partido, lastrado por el alto costo de la vida, la impopularidad del presidente y los efectos de la guerra en Irán.

Encuestas recientes reflejan estrechas ventajas demócratas, tanto en la carrera por el Senado, como en la contienda por la gobernación entre el republicano Vivek Ramaswamy y su oponente demócrata Amy Acton, ambas muy reñidas a menos de una semana de los comicios.

Por su parte, Obama viajará a Atlanta, Georgia, para hacer campaña junto al senador demócrata Jon Ossoff, con una ligera ventaja en la defensa de su escaño frente al republicano Mike Collins, y apoyar a Keisha Lance Bottoms en su disputada carrera por la gobernación del estado sureño contra el republicano Rick Jackson.

Momento en que dispararon durante cena con Donald Trump en Washington

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Mira lo que sucedió. El presidente de Estados Unidos fue sacado a toda prisa durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

En los comicios de medio mandato del próximo 3 de noviembre se renovará un tercio del Senado y los 435 escaños de la Cámara de Representantes, además de varios cargos estatales, y de su resultado dependerá el futuro de la agenda de Trump en lo que queda de su segundo periodo presidencial.

A seis días de las elecciones, los demócratas tienen un 57% de probabilidades de recuperar el control de la Cámara Alta, un punto más que hace una semana, según el agregador de encuestas Decision Desk HQ, que registra un 80% de posibilidades de que se hagan con la mayoría de la Cámara Baja, tres puntos más que la semana pasada.

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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