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Descalza y en pijama: encuentran niña de 4 años sola en Carolina

La Policía indicó que estaba en el portón de un condominio

28 de octubre de 2026 - 2:55 PM

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La niña fue hallada por un agente de la Policía Municipal de Carolina durante un patrullaje preventivo. (Alex Figueroa Cancel)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una niña de 4 años fue encontrada sola en la entrada de un condominio, en circunstancias que son investigadas desde la mañana de hoy, miércoles, en Carolina, informó la Policía.

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Según la información preliminar, el incidente fue reportado por la Policía Municipal de Carolina, a eso de las 8:12 de la mañana.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que la menor manifestó que “se encontraba con su padre en el apartamento”, pero que “este se marchó, dejándola sola”.

Por su parte, la directora del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la Policía estatal para la región de Carolina, Mabel Olivera, abundó que “un policía municipal de Carolina estaba en un patrullaje preventivo cuando ve a la menor en el portón del condominio descalza y en pijama”.

“La preguntó qué hacía allí y ella le contestó que estaba ‘buscando a papá’”, agregó.

Explicó que el oficial municipal logró acceso al condominio y la acompañó hasta el apartamento, corroborando que no había adultos.

“La trajeron a la comandancia de Carolina y se activa protocolo con el Departamento de la Familia y la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores”, apuntó Olivera.

Detalló que en horas de la tarde han estado entrevistando a la madre de 24 años y el padre de 34 años, quien llegó acompañado de un abogado. Según la oficial, el acuerdo de custodia de la menor consiste en que pasa una semana con el padre y otra semana con la madre. “Esta semana le tocaba con el papá”, comentó.

Al preguntarle sobre qué ha indicado el padre, Olivera dijo que “se ha mantenido callado. Solamente ha manifestado que cometió un ‘error’”, sin elaborar.

Olivera dijo que la niña se ve “en buen estado”, pero de todas formas sería llevada a un hospital, pues el protocolo establece que un doctor tiene que examinarla para certificar su condición de salud.

Aunque dijo saber que había un caso previo relacionado a la niña en el Departamento de la Familia, Olivera declinó ofrecer detalles por tratarse de un asunto de carácter confidencial para proteger la privacidad de la menor.

“No podemos anticipar si habrá algún cargo criminal hasta que se concluyan las entrevistas y se lleve el caso a la Fiscalía”, afirmó Olivera.

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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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