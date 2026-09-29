Buscan a menor de 16 años reportado como desaparecido en Mayagüez

La Policía busca a un menor de 16 años reportado como desaparecido desde el pasado 21 de septiembre en Mayagüez.

Emmanuel Ortiz Cruz fue visto por última vez en el edificio 6 del residencial Jardines de Concordia, informó la Uniformada. Su hermano, Joshua M. Rivera, fue quien presentó la denuncia ante las autoridades luego de desconocer su paradero.

El joven fue descrito como de tez blanca, 5 pies y 5 pulgadas de estatura, 150 libras de peso, ojos negros y cabello negro. Como seña particular, se indicó que tiene una condición de salud en la mano izquierda.

“Al momento de su desaparición vestía una camisa color negra, pantalón negro y sandalias color negra. Este se retiró del Residencial Jardines de Concordia posterior a un altercado entre hermanos. Al momento no ha sido localizado y se desconoce su paradero”, detalla el reporte policial.

1 / 13 | 📷 ¿Dónde están? Estos menores permanecen desaparecidos en Puerto Rico. Alexis Gabriel Rivera Gilbert, 19 años. Visto por última vez en Miramar. - Suministrada por la Policía de Puerto 1 / 13 📷 ¿Dónde están? Estos menores permanecen desaparecidos en Puerto Rico Alexis Gabriel Rivera Gilbert, 19 años. Visto por última vez en Miramar. Suministrada por la Policía de Puerto Compartir

Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez, tienen a su cargo la investigación.