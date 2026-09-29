Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
30 de septiembre de 2026
82°Lluvias aisladas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan a menor de 16 años reportado como desaparecido en Mayagüez

El Cuerpo de Investigaciones Criminales asumió la investigación del caso

29 de septiembre de 2026 - 7:29 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fue visto por última vez en el Residencial Jardines de Concordia en Mayagüez. ((Suministrada/Policía de Puerto Rico))
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Policía busca a un menor de 16 años reportado como desaparecido desde el pasado 21 de septiembre en Mayagüez.

RELACIONADAS

Emmanuel Ortiz Cruz fue visto por última vez en el edificio 6 del residencial Jardines de Concordia, informó la Uniformada. Su hermano, Joshua M. Rivera, fue quien presentó la denuncia ante las autoridades luego de desconocer su paradero.

El joven fue descrito como de tez blanca, 5 pies y 5 pulgadas de estatura, 150 libras de peso, ojos negros y cabello negro. Como seña particular, se indicó que tiene una condición de salud en la mano izquierda.

“Al momento de su desaparición vestía una camisa color negra, pantalón negro y sandalias color negra. Este se retiró del Residencial Jardines de Concordia posterior a un altercado entre hermanos. Al momento no ha sido localizado y se desconoce su paradero”, detalla el reporte policial.

Alexis Gabriel Rivera Gilbert, 19 años. Visto por última vez en Miramar. Sergio Andrés Westerband González, 17 años. Visto por última vez el 2 de marzo en Arecibo.Catalina Burgos Medina, 16 años. Vista por última vez el 7 de agosto en Trujillo Alto.
1 / 13 | 📷 ¿Dónde están? Estos menores permanecen desaparecidos en Puerto Rico. Alexis Gabriel Rivera Gilbert, 19 años. Visto por última vez en Miramar. - Suministrada por la Policía de Puerto

Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez, tienen a su cargo la investigación.

“Si usted conoce el paradero de este menor, comuníquese con la Línea Confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al (787) 793-1234, extensiones 2464 o 2463″, exhortó la Policía.

Tags
Breaking NewsPuerto RicoMayagüezPolicía de Puerto RicoMenores desaparecidos
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 29 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: