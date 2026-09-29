Buscan a menor de 16 años reportado como desaparecido en Mayagüez
El Cuerpo de Investigaciones Criminales asumió la investigación del caso
29 de septiembre de 2026 - 7:29 PM
29 de septiembre de 2026 - 7:29 PM
La Policía busca a un menor de 16 años reportado como desaparecido desde el pasado 21 de septiembre en Mayagüez.
Emmanuel Ortiz Cruz fue visto por última vez en el edificio 6 del residencial Jardines de Concordia, informó la Uniformada. Su hermano, Joshua M. Rivera, fue quien presentó la denuncia ante las autoridades luego de desconocer su paradero.
El joven fue descrito como de tez blanca, 5 pies y 5 pulgadas de estatura, 150 libras de peso, ojos negros y cabello negro. Como seña particular, se indicó que tiene una condición de salud en la mano izquierda.
“Al momento de su desaparición vestía una camisa color negra, pantalón negro y sandalias color negra. Este se retiró del Residencial Jardines de Concordia posterior a un altercado entre hermanos. Al momento no ha sido localizado y se desconoce su paradero”, detalla el reporte policial.
Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez, tienen a su cargo la investigación.
“Si usted conoce el paradero de este menor, comuníquese con la Línea Confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al (787) 793-1234, extensiones 2464 o 2463″, exhortó la Policía.
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