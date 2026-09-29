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prima:Dos días para responder: conceden a New Fortress Energy término para oponerse a demanda del 3PPO en pugna por gas natural

El organismo adscrito a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas replicó con un escrito que resalta la urgencia por activar las disposiciones especiales del acuerdo de suplido

29 de septiembre de 2026 - 2:09 PM

Updated At

Actualizado el 29 de septiembre de 2026 - 7:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El 3PPO había propuesto una resolución expedita para acelerar el suplido de gas por parte de un tercero. (Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Manuel Guillama Capella
Por Manuel Guillama Capella
Periodista de Noticiasmanuel.guillama@gfrmedia.com

La jueza federal María Antongiorgi Jordán concedió a New Fortress Energy (NFE) hasta el jueves al mediodía para responder a la solicitud de interdicto preliminar de la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO, en inglés) que busca obligar a la empresa a ceder su terminal de gas natural a un tercero que supla el combustible mientras persiste el tranque con la entrada del tanquero Amur River.

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New Fortress EnergyGas naturalGeneración de energíaTribunal Federal en Puerto RicoBahía de San Juan
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Manuel Guillama Capella
Manuel Guillama CapellaArrow Icon
Periodista puertorriqueño, egresado en 2016 de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico. Durante su carrera, se ha enfocado en la cobertura de temas de Educación, política, gobierno,...
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