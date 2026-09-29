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Dos días para responder: conceden a New Fortress Energy término para oponerse a demanda del 3PPO en pugna por gas natural
El organismo adscrito a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas replicó con un escrito que resalta la urgencia por activar las disposiciones especiales del acuerdo de suplido
29 de septiembre de 2026 - 2:09 PM
Actualizado el 29 de septiembre de 2026 - 7:46 PM