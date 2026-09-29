La jueza federal María Antongiorgi Jordán concedió a New Fortress Energy (NFE) hasta el jueves al mediodía para responder a la solicitud de interdicto preliminar de la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO, en inglés) que busca obligar a la empresa a ceder su terminal de gas natural a un tercero que supla el combustible mientras persiste el tranque con la entrada del tanquero Amur River.