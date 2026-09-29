Destituida jefa de Adsef alega que Suzanne Roig la presionó para la firma de contratos

La destituida jefa de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), Blanca Medina Díaz, reveló este martes que se negó a formalizar un contrato con una empresa que la secretaria de la Familia, Suzanne Roig, impulsaba y exigía su firma, y aseguró que esa fue la razón de su salida de la agencia.

“En los pasados meses, hay una persona que sometió una propuesta. Él tiene contrato con ella (con Roig), en el secretariado. Y esa persona, él sometió una propuesta para mi agencia. Cada vez que yo iba, por eso yo dejé de ir (a las reuniones), porque cada vez que yo iba a las reuniones, ella (Roig) me hostigaba que tenía que firmar, que si cuándo yo le iba a firmar ese contrato”, narró Medina Díaz, en entrevista televisiva (Telemundo).

La exfuncionaria aseguró que el contrato relacionado con el área de “tecnología y adiestramiento” no era necesario. Se trataba, dijo, de un acuerdo por un monto de $300,000 y que, para contratación, contaba con $38.5 millones en fondos del Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés).

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El Nuevo Día solicitó una entrevista con Roig, pero al momento de esta publicación, no obtuvo respuesta. La secretaria, en cambio, emitió unas declaraciones escritas en las que negó las alegaciones de Medina Díaz, y la instó a ponerlas bajo juramento.

“Aparte de falsas, son lamentables las expresiones de la exadministradora de la Adsef. Si tiene alguna alegación que presentar, la exhorto a que la ponga bajo juramento y la lleve a los foros correspondientes”, indicó la titular de la Familia en su escrito.

“Siempre he sido una persona respetuosa de la ley y el orden, y así ha sido mi proceder a lo largo de mi trayectoria. Estas expresiones, además, permiten entender con mayor claridad las razones que llevaron a su remoción, según ya ha expresado públicamente la secretaria de la Gobernación”, abundó.

Medina Díaz enfatizó que, pese a su negativa a firmar el contrato producto de la propuesta tecnológica, Roig supuestamente intentó viabilizarlo.

“El jueves pasado, cuando va (a una reunión) mi administradora de programa, (Roig) le dice a mi administradora de programa que ella se va a llevar las propuestas para ella analizarlas en el secretariado. Ella le comenta que eso no se puede hacer, no se permite, porque ya yo había hecho un comité, constituido un comité, que son los que van a evaluar esas propuestas”, relató.

Otro contrato en controversia

Medina Díaz aseguró que, desde que llegó a dirigir la Adsef hace seis meses, Roig supuestamente la hostigaba e intentaba controlar los trabajos en esa agencia, que es parte de la sombrilla del Departamento de la Familia.

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Mencionó, además, que, al día siguiente de ella ser nombrada a la Adsef, Roig le exigió que firmara un contrato por $38.5 millones con la empresa Star Academy. Medina Díaz dijo que ese acuerdo fue adjudicado en Familia, pese a la negativa de la Adsef, pero fue cancelado luego que ella le enviara a la secretaria una carta para dejarle saber por qué no podía firmarlo.

“Había muchas preocupaciones con el contrato (de Star Academy). Ese contrato no se podía dar debido a que esos fondos del TANF no son fondos para rezago escolar. Esos fondos son para prevención de los participantes del TANF. No así, ella sigue insistiendo hasta que yo tuve que, en un momento dado, enviarle una carta para decirle que yo no podía firmar el contrato, que ese contrato era ilegal”, explicó.

“Ella desistió. El contrato se había adjudicado. Lo habían adjudicado allá. También ese contrato nunca se evaluó en mi oficina en Adsef. Ese contrato todo se hizo en el secretariado, en su oficina”, agregó.

Afirmó que, desde que se negó a firmar ese contrato, comenzaron las diferencias con Roig. Contó que la secretaria la citaba a ella y a su equipo de trabajo todos los jueves a su oficina en el secretariado. Medina Díaz optó por no ir.

Al confirmar temprano este martes la salida de Medina Díaz, la secretaria de la Gobernación, Norma Burgos, detalló, entre las razones para la determinación, la supuesta “insubordinación” de la funcionaria y que no acudía a reuniones.

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“Bueno, si ella lo quiere llamar así (insubordinación), pues está bien, no hay ningún problema. Yo no le iba a las reuniones, pero sí enviaba a una persona a representarme y había gente de mi administración”, dijo la exfuncionaria.

Medina Díaz defendió su gestión, y se mostró confiada en que las iniciativas que encaminó perduren.

“Desde que llegué (a la Adsef), estuve todo el tiempo haciendo cosas para los envejecientes y para todas las personas necesitadas. Y me da mucha pena que, al yo irme, esto no continúe, porque nosotros tenemos $2,000 millones, y yo quisiera que ese dinero llegue a donde tiene que llegar, que son esas personas necesitadas”, puntualizó.

La Adsef administra el Programa de Asistencia Nutricional (PAN), el TANF, el Programa de Distribución de Alimentos y el Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP, en inglés).

En sus declaraciones escritas, la secretaria de la Familia recalcó que los programas y servicios de la Adsef no se alterarán con la salida de Medina Díaz de la jefatura.