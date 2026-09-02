Localizan a uno de los cuatro adolescentes reportados como desaparecidos en Santurce

La Policía informó que Florentino Elías William Franco, de 14 años, uno de los cuatro menores reportados como desaparecidos tras abandonar el Hogar del Niño Manuel Fernández Juncos, en Santurce, fue localizado en buen estado en la residencia de un familiar en Guaynabo.

La localización de William Franco fue confirmada este miércoles por la Coordinadora en Investigación de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC), luego de que su encargado reportara su desaparición.

El adolescente había sido visto por última vez el pasado 28 de agosto en la mencionada institución, de donde, según se informó, se había escapado. Tras ser localizado, la Policía dejó sin efecto las labores de búsqueda relacionadas con su caso.

Este era uno de cuatro niños reportados como desaparecidos luego de abandonar el hogar entre el 27 y el 28 de agosto. Los otros tres fueron identificados como Yadiel Torrales Lazú, de 16 años; Jacqxiel M. Jamil Valentín, de 16; y Damon Córdova Rivera, de 15.

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El informe policíaco sostiene que el director de la institución, Rodolfo de los Ángeles Vega Carranza, informó que “a eso de las 7:20 p.m. del 27 de agosto (los tres niños) tomaron sus pertenencias y brincaron la verja de seguridad” y que se desconoce su paradero.

La investigación continúa para establecer el paradero de los otros tres adolescentes. El caso está a cargo de agentes adscritos a la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, confirmó la Uniformada.