Reportan a tres menores desaparecidos de hogar en Santurce

Tres menores desaparecidos que se encontraban bajo la custodia del hogar Niño Manuel Fernández Juncos, en Santurce, fueron reportados como desaparecidos ante la Policía de Puerto Rico.

Los jóvenes fueron identificados como Yadiel Torrales Lazú, de 16 años; Jacqxiel M. Jamil Valentín, de 16 años; y Damon Córdova Rivera, de 15 años.

Según informó el director del hogar, Rodolfo de los Angeles Vega Carranza, los tres menores fueron vistos por última vez el pasado 27 de agosto. El funcionario alegó que, a eso de las 7:20 de la noche de ese día, los jóvenes tomaron sus pertenencias y brincaron la verja de seguridad, por lo que se desconoce su paradero.

Torrales Lazú fue descrito como de tez trigueña, 5 pies y 10 pulgadas de estatura, 143 libras de peso, ojos marrones y cabello castaño, largo y rizado. Al momento de su desaparición, vestía un abrigo negro estilo pasamontaña y zapatos negros.

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Por su parte, Jamil Valentín fue descrito como de tez trigueña, 5 pies y 7 pulgadas de estatura, 149 libras de peso, ojos marrones y cabello negro rizado. Vestía camisa, pantalón corto y zapatos, todos de color negro.

Mientras, Córdova Rivera fue descrito como de tez blanca, 5 pies y 9 pulgadas de estatura, 154 libras de peso, ojos marrones y cabello negro. Al momento de su desaparición, vestía un abrigo gris y pantalón largo negro.

La Policía de Puerto Rico exhortó a cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a localizar a los menores desaparecidos a comunicarse con la Línea Confidencial de la Policía al (787) 343-2020.

También pueden comunicarse con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al (787) 793-1234, extensiones 2464 o 2463.