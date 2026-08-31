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Reportan a tres menores desaparecidos de hogar en Santurce

La Policía continúa la búsqueda para dar con el paradero de los jóvenes

31 de agosto de 2026 - 5:20 PM

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Yadiel Torrales Lazú, Jacqxiel M. Jamil Valentín y Damon Córdova Rivera son buscados por las autoridades. (Suministradas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Tres menores desaparecidos que se encontraban bajo la custodia del hogar Niño Manuel Fernández Juncos, en Santurce, fueron reportados como desaparecidos ante la Policía de Puerto Rico.

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Los jóvenes fueron identificados como Yadiel Torrales Lazú, de 16 años; Jacqxiel M. Jamil Valentín, de 16 años; y Damon Córdova Rivera, de 15 años.

Según informó el director del hogar, Rodolfo de los Angeles Vega Carranza, los tres menores fueron vistos por última vez el pasado 27 de agosto. El funcionario alegó que, a eso de las 7:20 de la noche de ese día, los jóvenes tomaron sus pertenencias y brincaron la verja de seguridad, por lo que se desconoce su paradero.

Torrales Lazú fue descrito como de tez trigueña, 5 pies y 10 pulgadas de estatura, 143 libras de peso, ojos marrones y cabello castaño, largo y rizado. Al momento de su desaparición, vestía un abrigo negro estilo pasamontaña y zapatos negros.

Por su parte, Jamil Valentín fue descrito como de tez trigueña, 5 pies y 7 pulgadas de estatura, 149 libras de peso, ojos marrones y cabello negro rizado. Vestía camisa, pantalón corto y zapatos, todos de color negro.

Mientras, Córdova Rivera fue descrito como de tez blanca, 5 pies y 9 pulgadas de estatura, 154 libras de peso, ojos marrones y cabello negro. Al momento de su desaparición, vestía un abrigo gris y pantalón largo negro.

La Policía de Puerto Rico exhortó a cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a localizar a los menores desaparecidos a comunicarse con la Línea Confidencial de la Policía al (787) 343-2020.

También pueden comunicarse con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al (787) 793-1234, extensiones 2464 o 2463.

Asimismo, pueden contactar a los agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan al (787) 793-1234, extensiones 2200 o 2201, o enviar información a través de la cuenta oficial de la Policía de Puerto Rico en X, @PRPDNoticias, o su página oficial en Facebook.

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