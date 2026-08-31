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Es oficial: Hiram Torres Montalvo presentó su candidatura para la alcaldía de Cataño

El secretario del DACO anunció su aspiración a la silla municipal tras el fallecimiento de Julio Alicea Vasallo

31 de agosto de 2026 - 12:42 PM

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El funcionario había abierto, la semana pasada, el “Comité Amigos Hiram Torres y el Nuevo Cataño”. (alexis.cedeno)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Desde un restaurante en Cataño, el actual secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo, formalizó este lunes su candidatura a la alcaldía de ese municipio.

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Como se había anticipado en los pasados días, Torres anunció su aspiración tras el fallecimiento de Julio Alicea Vasallo. De hecho, la semana pasada abrió un comité de campaña ante la Oficina del Contralor Electoral bajo el nombre de “Comité Amigos Hiram Torres y el Nuevo Cataño”.

La convocatoria para radicar las candidaturas para la poltrona municipal abrió hoy a las 8:00 a.m. y cierra el 4 de septiembre al mediodía.

Decenas de personas se dieron cita este martes, 18 de agosto, para dar un último adiós al fenecido alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo.La misa de recordación del primer ejecutivo municipal se llevó a cabo en la Parroquia San Francisco de Sales, en Cataño.La gobernadora Jenniffer González decretó un día de duelo, el martes, en honor al primer ejecutivo municipal.
1 / 15 | En imágenes: Cataño rinde homenaje póstumo al alcalde Julio Alicea Vasallo. Decenas de personas se dieron cita este martes, 18 de agosto, para dar un último adiós al fenecido alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo. - Carlos Rivera Giusti/GFR Media

En una entrevista previa con El Nuevo Día, el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges, indicó que Torres Montalvo no tiene que renunciar a la jefatura del DACO por entender que el Artículo 7.2 (5) (c) del Código Electoral debe interpretarse como que solo deben dimitir funcionarios que aspiran a cargos que deben llenarse en un término mayor de 30 días.

Julio Alicea Vasallo trabajó en el Municipio de Cataño entre el 1985 y 1992, bajo las administraciones de José “Pepe” Álvarez y su hija, Lupe Álvarez.También laboró en el ayuntamiento bajo la incumbencia de Edwin Rivera Sierra, conocido como “El Amola'o”.El 21 de abril de 2026, Alicea Vasallo anunció que se ausentará temporalmente del ayuntamiento mientras recibe tratamiento tras un diagnóstico de mielofibrosis, cáncer de médula ósea.
1 / 18 | En fotos: la trayectoria de Julio Alicea Vasallo al frente de Cataño. Julio Alicea Vasallo trabajó en el Municipio de Cataño entre el 1985 y 1992, bajo las administraciones de José “Pepe” Álvarez y su hija, Lupe Álvarez.

Mientras, Vega Borges también ha dicho que otras personas han mostrado interés o recogido documentos para aspirar al cargo.

Entre esas personas, indicó, figuran Bethzaida Rodríguez Torres (viuda de Alicea Vasallo), quien también oficializó su aspiración a la silla municipal, Félix Matías Rodríguez, Fernando Cintrón Mercado y Rafael Canino Torres. Añadió que, el viernes, José Rodríguez Ocaña también estuvo manejando documentos relacionados con la aspiración.

La elección especial del PNP por la alcaldía de Cataño está pautada para el domingo, 27 de septiembre.

Mantente conectado a El Nuevo Día para la ampliación de esta noticia.

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Breaking NewsCatañoJulio Alicea Vasallo
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