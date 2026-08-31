Es oficial: Hiram Torres Montalvo presentó su candidatura para la alcaldía de Cataño
El secretario del DACO anunció su aspiración a la silla municipal tras el fallecimiento de Julio Alicea Vasallo
31 de agosto de 2026 - 12:42 PM
31 de agosto de 2026 - 12:42 PM
Desde un restaurante en Cataño, el actual secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo, formalizó este lunes su candidatura a la alcaldía de ese municipio.
Como se había anticipado en los pasados días, Torres anunció su aspiración tras el fallecimiento de Julio Alicea Vasallo. De hecho, la semana pasada abrió un comité de campaña ante la Oficina del Contralor Electoral bajo el nombre de “Comité Amigos Hiram Torres y el Nuevo Cataño”.
La convocatoria para radicar las candidaturas para la poltrona municipal abrió hoy a las 8:00 a.m. y cierra el 4 de septiembre al mediodía.
En una entrevista previa con El Nuevo Día, el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges, indicó que Torres Montalvo no tiene que renunciar a la jefatura del DACO por entender que el Artículo 7.2 (5) (c) del Código Electoral debe interpretarse como que solo deben dimitir funcionarios que aspiran a cargos que deben llenarse en un término mayor de 30 días.
Mientras, Vega Borges también ha dicho que otras personas han mostrado interés o recogido documentos para aspirar al cargo.
Entre esas personas, indicó, figuran Bethzaida Rodríguez Torres (viuda de Alicea Vasallo), quien también oficializó su aspiración a la silla municipal, Félix Matías Rodríguez, Fernando Cintrón Mercado y Rafael Canino Torres. Añadió que, el viernes, José Rodríguez Ocaña también estuvo manejando documentos relacionados con la aspiración.
La elección especial del PNP por la alcaldía de Cataño está pautada para el domingo, 27 de septiembre.
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