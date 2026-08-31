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Buscan a joven de 18 años desaparecida de un hogar en Manatí

Emilianis Yamil Santiago Ortiz fue vista por última vez en la tarde del domingo, cuando fue a sacar basura

31 de agosto de 2026 - 12:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La joven tiene 18 años. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las autoridades investigan la desaparición de una joven vista por última vez en las inmediaciones de un hogar sustituto en la urbanización Flamboyán, en Manatí, en la tarde del domingo.

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Según un informe policíaco, la joven fue identificada por la administradora del hogar como Emilianis Yamil Santiago Ortiz, de 18 años, y fue vista por última vez a eso de las 3:40 p.m., cuando salió a botar basura junto a personal de la institución. En ese momento, “se acercó un vehículo con dos ocupantes, por lo que esta salió corriendo y abordó el vehículo, descrito como un Toyota Cross, color blanco”.

Santiago Ortiz fue descrita como de tez blanca, 5’1” de estatura, 118 libras de peso, ojos color marrón, con espejuelos, cabello corto negro y acné. Al momento de su desaparición, vestía una camisa gris y un mahón largo azul.

Si tienes información sobre el paradero de esta joven, comunícate confidencialmente al (787) 343-2020, (787) 878-4000, ext. 1450, 1451. También puedes contactar a la Policía por X en @PRPDNoticias o Facebook www.facebook.com/prpdgov.

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