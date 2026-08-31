Policía contacta al FBI para investigación sobre el asesinato de maestro en Carolina
La Uniformada sospecha que la muerte violenta pudo haber ocurrido en medio de un intento de “carjacking”
31 de agosto de 2026 - 8:13 AM
31 de agosto de 2026 - 8:13 AM
Las autoridades federales pudieran entrar a la investigación por el asesinato de un maestro, reportado el sábado pasado en Carolina.
Así lo informó esta mañana el inspector Robert Ramos, director interino de la Superintendencia Auxiliar de Investigaciones Criminales (SAIC) de la Policía, en entrevista con Radio Isla 1320.
La víctima fue identificada como Sebastián Luicarl Martell Torres, de 26 años y maestro de Educación Especial en la escuela Victor Parés Collazo en Carolina.
Los hechos fueron reportados a eso de las 2:17 a.m., a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando sobre una “situación sospechosa” en la carretera PR-860. Al llegar, las unidades encontraron el cuerpo baleado dentro de un vehículo, en el que viajaba su hermano como pasajero.
Del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina “ya se han comunicado con las agencias federales para trabajar este caso en coordinación”, sostuvo Ramos, quien señaló que “hoy habrá una reunión” con agentes federales y, “de acuerdo con lo que surja, se va a tomar la determinación” sobre si asumirán la jurisdicción del caso.
Explicó que el acercamiento al Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) se debe a que, según la investigación preliminar, “entendemos que pudiera” haber sido “un intento de carjacking”.
De acuerdo con el oficial, los investigadores han comenzado a analizar vídeos de cámaras de seguridad de estructuras cercanas.
“La información que tenemos es que fue un vehículo que se le aparea al lado y comienza a hacerle unas indicaciones y luego comienzan los disparos”, expuso Ramos. “Por eso entendemos que pudiera haber sido un intento de carjacking”.
“Exhortamos a los ciudadanos que estuvieron en el área y tengan información que se comuniquen al (787)-343-2020”, exhortó.
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