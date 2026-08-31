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Dolor y reclamo de justicia tras el asesinato de joven maestro en Carolina: “Que nos expliquen cuál fue la razón”

El padre de Sebastián Martell pidió a los responsables que se entreguen a las autoridades

31 de agosto de 2026 - 9:54 PM

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Sebastián Luicarl Martell Torres, de 26 años, era maestro de educación especial y fue asesinado a tiros durante la madrugada del sábado en Carolina. (Facebook)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

El asesinato de Sebastián Luicarl Martell Torres, el maestro de 26 años que murió a tiros durante la madrugada del sábado en Carolina, ha provocado expresiones de dolor entre la comunidad escolar, sus allegados y familiares, mientras continúa la investigación para esclarecer el crimen.

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Martell Torres trabajaba con estudiantes de educación especial y fue descrito por el Departamento de Educación como un maestro joven, dinámico y comprometido con sus estudiantes.

En medio del dolor que enfrenta la familia, su padre, Luis Martell, pidió a los responsables del ataque que se entreguen y cuestionó las razones detrás del crimen.

“Esto no tiene perdón de Dios”, expresó durante una entrevista con Telemundo Puerto Rico.

“Yo veo las noticias, a diario veo lo que sucede y ese dolor que siente aquel padre que pierde a sus hijos y hoy en día yo lo estoy sintiendo”, agregó.

Durante el mismo ataque, ocurrido en la carretera PR-860, frente a Building LLC, resultó herido de bala el hermano de Martell Torres, de 21 años, quien viajaba como pasajero en el vehículo.

El joven, estudiante de astrofísica, permanece hospitalizado tras sufrir varias heridas de bala, una de ellas cerca del corazón, según relató su tío.

Otro de sus hermanos, de 14 años, escuchó los disparos y lo que Luis Martell describió como una discusión o intercambio de palabras durante el ataque.

“Si yo hubiese tenido el celular prendido, yo, como en muchas otras ocasiones que les digo ‘no vengan ahora’, porque no es la primera vez que yo estoy hospitalizado, yo los hubiese parado y ellos viran (sic)”, sostuvo.

Ante el crimen, Martell pidió a los responsables que se entreguen y ofrezcan una explicación sobre lo ocurrido.

“Que se entreguen. Que nos expliquen a nosotros, cuando los agarren, cuál fue la razón”, reclamó.

También defendió la memoria de su hijo y destacó que era un joven sin vínculos con la delincuencia.

“No se llevaron a un delincuente, se llevaron a un joven, adulto, niño sano”, expresó.

La Policía informó el sábado que Martell Torres fue encontrado sin vida dentro de un vehículo luego de que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara sobre una situación sospechosa en el lugar.

La investigación del asesinato continúa en curso y las autoridades todavía no han informado cuál pudo haber sido el móvil del ataque.

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AsesinatosCarolinaBreaking NewsPolicía de Puerto Rico
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