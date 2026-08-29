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Crimen en Carolina: asesinan a maestro de 26 años y hieren de gravedad a su hermano

Según la Policía, el occiso trabajaba con niños de educación especial

29 de agosto de 2026 - 8:44 AM

Updated At

Actualizado el 29 de agosto de 2026 - 9:15 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El agente Karl McDaniel Sánchez, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, en unión al fiscal Carlos Gómez González, investigan los hechos. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un maestro de 26 años fue asesinado y su hermano de 21 años resultó herido de bala durante la madrugada de este sábado en la PR-860, frente a Building LLC, en Carolina, informó la Policía de Puerto Rico.

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El teniente Melvin Ruiz, subdirector del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, indicó a El Nuevo Día que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades cerca de las 2:17 a.m. sobre una “situación sospechosa” en el lugar.

“Al llegar los patrulleros encontraron el cuerpo de un individuo de 26 años dentro de un vehículo y su hermano, quien viajaba con él como pasajero, resultó herido de bala”, explicó.

Ruiz señaló que, según la información recopilada hasta el momento, la víctima era un maestro que trabajaba con niños de educación especial.

Aunque las autoridades lograron identificarlo de manera extraoficial, aguardaban que su madre completara el proceso formal de identificación en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

El hermano del maestro fue transportado al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, donde permanecía en condición crítica.

El teniente precisó que la víctima laboraba en una institución académica que no está ubicada en Carolina, municipio donde ocurrieron los hechos.

En cuanto al posible móvil del crimen, Ruiz sostuvo que la investigación se encuentra todavía en una etapa preliminar.

“Estamos manejando eso”, expresó al ser cuestionado sobre la pesquisa.

El agente Karl McDaniel Sánchez, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Carolina, en unión al fiscal Carlos Gómez González, investigan los hechos.

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Breaking NewsAsesinatosHeridos de balaCarolinaPolicía de Puerto Rico
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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