Crimen en Carolina: asesinan a maestro de 26 años y hieren de gravedad a su hermano

Un maestro de 26 años fue asesinado y su hermano de 21 años resultó herido de bala durante la madrugada de este sábado en la PR-860, frente a Building LLC, en Carolina, informó la Policía de Puerto Rico.

El teniente Melvin Ruiz, subdirector del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, indicó a El Nuevo Día que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades cerca de las 2:17 a.m. sobre una “situación sospechosa” en el lugar.

“Al llegar los patrulleros encontraron el cuerpo de un individuo de 26 años dentro de un vehículo y su hermano, quien viajaba con él como pasajero, resultó herido de bala”, explicó.

Ruiz señaló que, según la información recopilada hasta el momento, la víctima era un maestro que trabajaba con niños de educación especial.

Aunque las autoridades lograron identificarlo de manera extraoficial, aguardaban que su madre completara el proceso formal de identificación en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

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El hermano del maestro fue transportado al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, donde permanecía en condición crítica.

El teniente precisó que la víctima laboraba en una institución académica que no está ubicada en Carolina, municipio donde ocurrieron los hechos.

En cuanto al posible móvil del crimen, Ruiz sostuvo que la investigación se encuentra todavía en una etapa preliminar.

“Estamos manejando eso”, expresó al ser cuestionado sobre la pesquisa.