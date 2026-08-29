Ucrania fija el objetivo de lanzar 1,000 drones diarios sobre Rusia

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha encomendado al complejo industrial y de defensa del país la tarea de aumentar la producción de drones de largo alcance, para que las Fuerzas Armadas de Ucrania puedan lanzar hasta mil drones al día sobre el territorio de Rusia.

“La principal prioridad es reforzar nuestra defensa contra los ‘shaheds’ propulsados por reactores y aumentar la frecuencia de nuestros ataques en profundidad contra Rusia. El objetivo son mil drones al día para sanciones de largo alcance contra Rusia. En estos momentos, nuestra media supera las 300 sanciones de largo alcance; debe haber más. Tenemos un objetivo muy concreto y lo alcanzaremos”. dijo Zelenski anoche en su mensaje a la nación.

Agregó que los rusos han optado por una táctica de intensificación del terror y destacó que son precisamente los shahed propulsados por reactores los que están logrando atravesar la defensa.

1 / 13 | Nacer en medio de la guerra: aumentan las complicaciones en los embarazos en Ucrania. Dasha Kosmin toca a su hijo Mark en la unidad de cuidados intensivos del hospital regional infantil de Zaporizhzhia, en Ucrania. - Evgeniy Maloletka 1 / 13 Nacer en medio de la guerra: aumentan las complicaciones en los embarazos en Ucrania Dasha Kosmin toca a su hijo Mark en la unidad de cuidados intensivos del hospital regional infantil de Zaporizhzhia, en Ucrania. Evgeniy Maloletka Compartir

Señaló que Ucrania ya ha desplegado todos sus medios para contrarrestar estos ataques y destacó que “lo importante es acelerar significativamente la producción de misiles interceptores específicos contra estos ‘shaheds’ propulsados por reactores”, así como garantizar que los ataques de largo alcance hagan que Rusia se sienta aún más responsable de su decisión de continuar con esta guerra.

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Las regiones de Odesa, Dnipropetrovsk, Kiev, Zaporiyia, Sumi, Jersón, Járkov, Mikoláyiv, Donetsk y Cherníqguiv volvieron a ser blanco la pasada noche de ataques, en los que las fuerzas rusas utilizaron más de 260 drones de ataque, así como drones Banderol, denunció Zelenski este sábado en un mensaje en Telegram.

Recordó que Kiev está sufriendo ataques prácticamente incesantes de drones propulsados por reactores.

“No se puede dejar sola a Ucrania en encontrar soluciones para defenderse de tales ataques”, instó, y dio las gracias a todos los que colaboran con paquetes de ayuda adicionales y medidas sancionadoras contra Rusia.

La Fuerza Aérea ucraniana precisó, por su parte, que Rusia lanzo anoche contra territorio ucraniano un misil antibuque Oniksy un misil balístico Iskander-M, así como 267 aparatos no tripulados de ataque del tipo Shahed (incluidos los propulsados por reacción), Gerbera y S8000 Banderol, además de drones réplica Parodia.

La defensa antiaérea ucraniana logro derribar o neutralizar 233 drones enemigos en el norte sur, este y centro del país.