Monitoreo diario: La Plata cae al nivel de “ajustes operacionales” tras perder 10 centímetros
En total, 16 de los 19 embalses monitoreados por la AAA registraron descensos en sus niveles
29 de agosto de 2026 - 7:15 AM
29 de agosto de 2026 - 7:15 AM
El embalse La Plata, en Toa Alta, cayó este sábado al nivel de “ajustes operacionales” tras registrar una reducción de 10 centímetros en apenas 24 horas, según la actualización más reciente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).
La reserva se ubica en 44.83 metros, por debajo del umbral de 44.90 metros que marca la entrada a ese nivel.
Hasta el viernes, el embalse permanecía bajo “observación”, cuando se encontraba en 44.93 metros.
La Plata se suma así a Carraízo y Cidra, que también se encuentran bajo el nivel de “ajustes operacionales”.
Carraízo registró un descenso de seis centímetros y se ubica en 37.14 metros, cada vez más cerca del nivel de “control”, que comienza cuando la reserva alcanza los 37 metros.
Mientras, Cidra perdió dos centímetros y se encuentra en 400.04 metros.
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