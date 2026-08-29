Monitoreo diario: La Plata cae al nivel de “ajustes operacionales” tras perder 10 centímetros

El embalse La Plata, en Toa Alta, cayó este sábado al nivel de “ajustes operacionales” tras registrar una reducción de 10 centímetros en apenas 24 horas, según la actualización más reciente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

La reserva se ubica en 44.83 metros, por debajo del umbral de 44.90 metros que marca la entrada a ese nivel.

Hasta el viernes, el embalse permanecía bajo “observación”, cuando se encontraba en 44.93 metros.

Así lucían los niveles de los embalses a las 5:00 a.m. del sábado, 29 de agosto. (Autoridad de Acueductos y Alcantarillados)

La Plata se suma así a Carraízo y Cidra, que también se encuentran bajo el nivel de “ajustes operacionales”.

Carraízo registró un descenso de seis centímetros y se ubica en 37.14 metros, cada vez más cerca del nivel de “control”, que comienza cuando la reserva alcanza los 37 metros.

Mientras, Cidra perdió dos centímetros y se encuentra en 400.04 metros.

1 / 7 | Otro embalse en descenso: así luce La Plata. El nivel del embalse La Plata bajó 60 centímetros en una semana, una disminución que mantiene en alerta sobre el futuro del abasto de agua. - dennis rivera bello 1 / 7 Otro embalse en descenso: así luce La Plata El nivel del embalse La Plata bajó 60 centímetros en una semana, una disminución que mantiene en alerta sobre el futuro del abasto de agua. dennis rivera bello Compartir