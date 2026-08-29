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Un hombre muere y otro resulta herido de bala en Carolina

El cuerpo del occiso fue encontrado dentro de un vehículo, mientras que el pasajero fue trasladado a un hospital del área

29 de agosto de 2026 - 8:44 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El agente Karl McDaniel Sánchez, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, en unión al fiscal Carlos Gómez González, investigan los hechos. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre murió y otro resultó herido de bala durante hechos reportados en la madrugada de este sábado en la PR-860, frente a Building LLC, en Carolina, informó la Policía.

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Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades cerca de las 2:17 a.m. sobre una situación sospechosa en el lugar.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron dentro de un vehículo el cuerpo baleado de un hombre que, hasta el momento, no ha sido identificado.

Relacionado con los hechos, otro hombre que viajaba como pasajero en el auto también sufrió heridas de bala.

Paramédicos lo transportaron a la sala de emergencias de un hospital del área, donde recibió atención médica. Al momento, se desconoce su condición.

El agente Karl McDaniel Sánchez, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, en unión al fiscal Carlos Gómez González, investigan los hechos.

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Breaking NewsAsesinatosHeridos de balaCarolinaPolicía de Puerto Rico
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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