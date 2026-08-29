Un hombre muere y otro resulta herido de bala en Carolina

Un hombre murió y otro resultó herido de bala durante hechos reportados en la madrugada de este sábado en la PR-860, frente a Building LLC, en Carolina, informó la Policía.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades cerca de las 2:17 a.m. sobre una situación sospechosa en el lugar.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron dentro de un vehículo el cuerpo baleado de un hombre que, hasta el momento, no ha sido identificado.

Relacionado con los hechos, otro hombre que viajaba como pasajero en el auto también sufrió heridas de bala.

Paramédicos lo transportaron a la sala de emergencias de un hospital del área, donde recibió atención médica. Al momento, se desconoce su condición.