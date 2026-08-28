Arrestan a uno de los diez más buscados de Caguas durante intervención de tránsito en San Juan

Agentes de la División de Patrullas de Carreteras de la Policía en San Juan arrestaron a un hombre identificado como Emmanuel Ortiz Díaz que figuraba en la lista de los 10 más buscados del distrito de Caguas.

Contra Ortiz Díaz pesaba una orden de arresto por cargos de violencia de género, con una fianza de $50,000.

Según el informe preliminar, agentes intervinieron con Ortiz Díaz mientras manejaba un Nissan Versa por la carretera PR-18. La intervención se realizó porque Ortiz Díaz, presuntamente, manejaba el vehículo con marbete vencido.

Al momento de la intervención, la hija de 10 años de Ortiz Díaz se encontraba en el interior del automóvil. La menor fue entregada a su madre.

“Al solicitarle los documentos y el mismo proveer información falsa, no le quedó más remedio que suministrar una identificación, la cual que se verificó con el sistema, resultando que figuraba como uno de los 10 más buscados en el área policiaca de Caguas”, indicó la Policía en el informe.

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Agentes de la División de Arrestos Especiales y Extradiciones ejecutaron la orden de arresto.