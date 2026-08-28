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Hallan el arma de un agente de ICE en un baño del aeropuerto de San Francisco

El arma fue hallada en un cubículo de un lavabo para hombres, tras el punto de control de seguridad de la Terminal 2 del aeropuerto

28 de agosto de 2026 - 3:49 PM

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Un arma de reglamento perteneciente a un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas fue encontrada abandonada en un cubículo de un baño en el aeropuerto de San Francisco, en California. (Ryan Murphy)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los Ángeles- Un auxiliar de vuelo encontró el arma de reglamento de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) dejada en un baño público del Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO) el mes pasado, según confirmó la cadena NBC.

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El arma fue hallada en un cubículo de un baño para hombres, tras el punto de control de seguridad de la Terminal 2 del aeropuerto, durante la tarde del 21 de julio, confirmó Doug Yakel, portavoz del aeropuerto, a la Unidad de Investigación de NBC.

El personal de seguridad cerró el baño y se comunicaron con la Policía de San Francisco para investigar a quién le pertenecía el arma.

Agentes federales de inmigración son vistos en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, el lunes 23 de marzo de 2026, en Newark, N.J. (AP Photo/Angelina Katsanis)Varias personas esperan en las largas colas de seguridad de la TSA en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK), en el barrio de Queens de Nueva York, el lunes 23 de marzo de 2026. (AP Photo/Ryan Murphy)Varias personas esperan en una cola de la TSA en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, el domingo 22 de marzo de 2026, en Nueva York. (AP Photo/Yuki Iwamura)
1 / 14 | En imágenes: así se ve la presencia del ICE en aeropuertos de Estados Unidos. Agentes federales de inmigración son vistos en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, el lunes 23 de marzo de 2026, en Newark, N.J. (AP Photo/Angelina Katsanis) - Angelina Katsanis

La Policía estaba presente cuando el oficial del ICE regresó más tarde para recuperar el arma extraviada.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) fue notificada del incidente.

Aún no está claro cuánto tiempo permaneció el arma en el baño antes de ser encontrada. Yakel dijo a la televisora que el aeropuerto no estaba al tanto del motivo de la presencia del agente en sus instalaciones.

Los agentes de ICE han estado en la mira pública tras estar involucrados en varios tiroteos mortales y acusaciones de uso de fuerza excesiva.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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