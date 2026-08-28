Hallan el arma de un agente de ICE en un baño del aeropuerto de San Francisco
El arma fue hallada en un cubículo de un lavabo para hombres, tras el punto de control de seguridad de la Terminal 2 del aeropuerto
28 de agosto de 2026 - 3:49 PM
28 de agosto de 2026 - 3:49 PM
Los Ángeles- Un auxiliar de vuelo encontró el arma de reglamento de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) dejada en un baño público del Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO) el mes pasado, según confirmó la cadena NBC.
El arma fue hallada en un cubículo de un baño para hombres, tras el punto de control de seguridad de la Terminal 2 del aeropuerto, durante la tarde del 21 de julio, confirmó Doug Yakel, portavoz del aeropuerto, a la Unidad de Investigación de NBC.
El personal de seguridad cerró el baño y se comunicaron con la Policía de San Francisco para investigar a quién le pertenecía el arma.
La Policía estaba presente cuando el oficial del ICE regresó más tarde para recuperar el arma extraviada.
La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) fue notificada del incidente.
Aún no está claro cuánto tiempo permaneció el arma en el baño antes de ser encontrada. Yakel dijo a la televisora que el aeropuerto no estaba al tanto del motivo de la presencia del agente en sus instalaciones.
Los agentes de ICE han estado en la mira pública tras estar involucrados en varios tiroteos mortales y acusaciones de uso de fuerza excesiva.
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