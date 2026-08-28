Retiran granada de humo del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín

La Policía de Puerto Rico investigó este viernes de manera preliminar una situación sospechosa, reportada a la 1:19 p.m., en el terminal B en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina.

Según el informe preliminar, la Uniformada se movilizó tras recibir una alerta sobre el hallazgo de una granada de humo en uno de los zafacones del baño de hombres, ubicado frente a la mesa de servicio de la aerolínea Southwest.

Tras el hallazgo, se activó el protocolo y agentes de la Oficina de Explosivos de la Uniformada se movilizaron al lugar. Estos tomaron radiografías y todo culminó sin novedad, indica el informe de la Uniformada.

Por su parte, Aerostar informó en declaraciones escritas que las operaciones en el aeropuerto retornaron a la normalidad luego de activar sus protocolos de seguridad por una granada de humo encontrada en la zona pública de la terminal B.

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“Como resultado, de la activación de protocolos, que conlleva entre otros factores la intervención de las unidad de Explosivos de la Policía de Puerto Rico y del equipo de Rescate y Emergencias del aeropuerto, se despejaron las zonas de los mostradores principales y quioscos de registro (check-in) de las aerolíneas Delta, Southwest, Iberia, United y Cape Air”, dijeron.