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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Retiran granada de humo del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín

Las operaciones en las instalaciones retornaron a la normalidad tras la activación de los protocolos de seguridad

28 de agosto de 2026 - 3:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los primeros dos centros de colección de pruebas para COVID-19 operarán en el terminal A y en el C del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, en Isla Verde.
El Aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. (Archivo)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Policía de Puerto Rico investigó este viernes de manera preliminar una situación sospechosa, reportada a la 1:19 p.m., en el terminal B en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina.

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Según el informe preliminar, la Uniformada se movilizó tras recibir una alerta sobre el hallazgo de una granada de humo en uno de los zafacones del baño de hombres, ubicado frente a la mesa de servicio de la aerolínea Southwest.

Tras el hallazgo, se activó el protocolo y agentes de la Oficina de Explosivos de la Uniformada se movilizaron al lugar. Estos tomaron radiografías y todo culminó sin novedad, indica el informe de la Uniformada.

Por su parte, Aerostar informó en declaraciones escritas que las operaciones en el aeropuerto retornaron a la normalidad luego de activar sus protocolos de seguridad por una granada de humo encontrada en la zona pública de la terminal B.

“Como resultado, de la activación de protocolos, que conlleva entre otros factores la intervención de las unidad de Explosivos de la Policía de Puerto Rico y del equipo de Rescate y Emergencias del aeropuerto, se despejaron las zonas de los mostradores principales y quioscos de registro (check-in) de las aerolíneas Delta, Southwest, Iberia, United y Cape Air”, dijeron.

La actividad en toda la terminal regresó a la normalidad.

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Breaking NewsAeropuerto Internacional Luis Muñoz MarínAerostar Airport HoldingsPolicía de Puerto RicoAmenazas
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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