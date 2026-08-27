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Hombre de Naranjito pagó $235 por un supuesto método para ganar la Loto y terminó estafado

El sujeto acudió a la Policía para radicar una querella

27 de agosto de 2026 - 4:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso es investigado por la Policía. (Archivo)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un hombre de 41 años, residente en Naranjito, presentó una querella tras pagar $235 por un supuesto servicio de asesoría sobre los números ganadores de la Lotería Electrónica de Puerto Rico, pero terminó siendo víctima de un esquema fraudulento.

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La Policía confirmó que investiga una querella de fraude reportada a las 11:30 a.m. de este jueves. Según el informe preliminar de la Uniformada, el querellante informó que el 21 de agosto “efectuó un pago mediante la aplicación de ATH Móvil por la cantidad de $235″.

“De acuerdo al perjudicado, con ese desembolso se le crearía un supuesto perfil para poder participar y ser ‘asesorado’ para obtener los alegados números ganadores del sorteo de ese día de la Lotería Electrónica”, añade el reporte policíaco.

“Sin embargo, tras enviar el dinero, nunca recibió los números ganadores, percatándose así que había sido timado”, puntualiza el informe.

El agente Israel Guzmán, adscrito al Precinto de Cedro Arriba, investigó la querella y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la Policía, que continuará con la pesquisa.

La Policía exhortó a cualquier persona que tenga información que pueda ayudar al esclarecimiento de este u otros casos a comunicarse al 787-343-2020. También puede suministrar información mediante la cuenta oficial de la Policía en X, @PRPDNOTICIAS, o a través de su página de Facebook.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICNaranjitofraudeLotería de Puerto Rico
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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