Hombre de Naranjito pagó $235 por un supuesto método para ganar la Loto y terminó estafado

Un hombre de 41 años, residente en Naranjito, presentó una querella tras pagar $235 por un supuesto servicio de asesoría sobre los números ganadores de la Lotería Electrónica de Puerto Rico, pero terminó siendo víctima de un esquema fraudulento.

La Policía confirmó que investiga una querella de fraude reportada a las 11:30 a.m. de este jueves. Según el informe preliminar de la Uniformada, el querellante informó que el 21 de agosto “efectuó un pago mediante la aplicación de ATH Móvil por la cantidad de $235″.

“De acuerdo al perjudicado, con ese desembolso se le crearía un supuesto perfil para poder participar y ser ‘asesorado’ para obtener los alegados números ganadores del sorteo de ese día de la Lotería Electrónica”, añade el reporte policíaco.

“Sin embargo, tras enviar el dinero, nunca recibió los números ganadores, percatándose así que había sido timado”, puntualiza el informe.

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El agente Israel Guzmán, adscrito al Precinto de Cedro Arriba, investigó la querella y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la Policía, que continuará con la pesquisa.