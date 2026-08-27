Líderes de la UIA discuten informe clave en medio de desacuerdos sobre salarios en la AAA

Tras el rechazo a la propuesta económica presentada durante el proceso de diálogo, los líderes de la Unión Independiente Auténtica (UIA) de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) se reúnen este jueves para “discutir y evaluar” un informe solicitado por la gerencia de la corporación pública que especifique los acuerdos y diferencias o asuntos pendientes entre las partes.

Dicho informe, según un comunicado de prensa emitido por la UIA, fue solicitado por la AAA, a fin de evaluar las propuestas y desacuerdos que permean entre el sindicato y la corporación pública.

La reunión de hoy será entre el presidente de la UIA, José E. Cajigas Romero, el Comité Ejecutivo y los presidentes capitulares del gremio.

“Como parte de la continuidad de los trabajos, la administración de la AAA solicitó a la UIA presentar por escrito un informe que identifique de manera específica los asuntos sobre los cuales las partes han alcanzado avances hasta el momento, así como aquellos temas en los que todavía existen diferencias o asuntos pendientes, con el propósito de evaluarlos”, lee el comunicado de la UIA.

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El Nuevo Día solicitó y aguarda por declaraciones de la AAA.

El pasado lunes, las partes sostuvieron una reunión, en la que la UIA informó oficialmente a la AAA la determinación de su matrícula el sábado, cuando rechazó, en asamblea extraordinaria, la oferta salarial ofrecida y aprobó un voto de huelga, que, de momento, no tiene fecha de inicio. El Comité Ejecutivo de la UIA tendría la responsabilidad de determinar cómo se llevaría a cabo la huelga.

La UIA celebró su asamblea en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina Reyes, en Arecibo, para votar sobre la propuesta de nuevas escalas salariales sometida por la AAA, que aún necesitaría ser avalada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“En respeto al proceso que se encuentra en curso, la Unión no realizará, por el momento, expresiones públicas sobre el contenido específico de los avances alcanzados, las diferencias que aún permanecen pendientes ni las alternativas que continúan bajo evaluación”, añade el comunicado del sindicato.

El 21 de julio, la UIA envió una propuesta económica para ajustar las escalas salariales de los empleados de la AAA, cuyo salario base empieza en $10.50. En el primer Plan de Clasificación y Retribución avalado por la JSF, la AAA había planteado que el salario base fuera de $10.90, lo que resulta “injusto” para los empleados.

Frente a la segunda propuesta de la AAA, la UIA denunció que se trataba de la misma ya rechazada por entender que “no hacía justicia a las necesidades de los trabajadores ni incorporaba adecuadamente el análisis realizado por la Unión sobre las escalas salariales y salario de los empleados”.

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El voto de huelga aprobado surge mientras gran parte de Puerto Rico se encuentra en medio de una sequía severa a causa de un intenso fenómeno de El Niño y la implantación de un plan de racionamiento para abonados del embalse Carraízo, cuyos niveles de agua continúan en descenso por la falta de lluvia.