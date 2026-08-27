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Casa Blanca afirma que Estados Unidos no mantiene negociaciones activas con Irán

Portavoz de Trump asegura que Washington busca elevar la presión económica contra ese país

27 de agosto de 2026 - 11:48 AM

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Trump aseguró la víspera a la cadena catarí Al Jazeera que “no tiene prisa” en retomar las conversaciones de paz estancadas. (Julia Demaree Nikhinson)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Estados Unidos no mantiene de momento negociaciones activas con Irán para poner fin a la guerra, afirmó este jueves la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, casi seis meses después del inicio de un conflicto impopular entre la mayoría de los estadounidenses.

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No se están produciendo negociaciones (con Irán) en este momento, y esta situación persistirá hasta que el presidente (Donald Trump) considere que la otra parte está dispuesta a sentarse a la mesa de manera significativa. Aún no hemos visto tal disposición”, dijo a Fox News.

La portavoz principal de la Administración, que esta semana dejará el cargo para continuar como asesora externa del mandatario, insistió en que Trump “mantiene todas las opciones sobre la mesa” en cuanto a la guerra iniciada por EE.UU. e Israel contra la República Islámica el 28 de febrero.

Irán inició el lunes una procesión por su capital, Teherán, para el funeral del difunto líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.El féretro de Jamenei, cubierto con una bandera, y los de sus familiares muertos el 28 de febrero por un bombardeo lanzado por Israel y Estados Unidos que dio inicio a su más reciente guerra, estaban a bordo de un camión.Dos personas que protestan portan una pancarta con el lema "Maten a Trump", mientras que otra ondea una pancarta antiestadounidense durante el cortejo fúnebre.
1 / 20 | Con reclamos de venganza contra Donald Trump: despiden a líder supremo de Irán, Alí Jamenei. Irán inició el lunes una procesión por su capital, Teherán, para el funeral del difunto líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. - Altaf Qadri

“Sigue vigente el bloqueo naval, que ha demostrado ser sumamente eficaz. EE.UU. controla, en esencia, el estrecho de Ormuz, que permanece abierto gracias al presidente Trump y a las fuerzas armadas estadounidenses”, agregó Leavitt, algo que Teherán rechaza mientras insiste en su autoridad sobre la estratégica vía comercial.

La portavoz mencionó que Washington busca ahora elevar la presión económica sobre Irán con la operación “Paria económico” anunciada este lunes, sin fecha de aplicación, para sancionar a todo aquel que comercie con Irán.

Trump aseguró la víspera a la cadena catarí Al Jazeera que “no tiene prisa” en retomar las conversaciones de paz estancadas. “No tengo plazo alguno. Estamos ganando con mucha ventaja”, insistió.

Preguntado sobre si las medidas económicas son más eficaces que un ataque militar, respondió: “Ambas son efectivas”.

El republicano aseguró el martes pasado que las fuerzas militares de su país han desminado el estrecho de Ormuz y advirtió a Irán sobre cualquier intento de colocar nuevos explosivos en el paso marítimo.

El apoyo de los estadounidenses a la guerra contra Irán cayó al 31 %, según una encuesta de Ipsos/Reuters publicada este miércoles, una bajada con respecto al 34 % registrado a inicios de agosto y un 37 % en marzo, poco después del inicio del conflicto.

Tags
Casa BlancaEstados UnidosIránConflicto con Irán
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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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