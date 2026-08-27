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Confirman que hay más de 500 extranjeros entre desaparecidos tras la riada en Nepal

Las autoridades contabilizan, al momento, unos 359 fallecidos durante el evento

27 de agosto de 2026 - 11:32 AM

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Un policía, junto a un perro, mientras asiste en las labores de rescate en Nepal. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los equipos de rescate en Nepal intensifican este jueves las labores para localizar a más de 900 personas que figuran como desaparecidas o incomunicadas tras la riada que arrasó varias localidades cerca de su frontera con la región autónoma del Tíbet (en el suroeste de China), con la parte nepalí que contabiliza al menos 359 fallecidos.

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Según la última actualización de la Autoridad Nacional de Desastres de Nepal (NDRRMA), al menos 910 personas están “sin contacto” o desaparecidas, entre las que se contabilizan 517 ciudadanos extranjeros, 127 nepalíes residentes en el exterior de visita en el país, 85 miembros de los cuerpos de seguridad y aduanas y decenas de residentes locales.

Entre los desaparecidos figuran cuatro ciudadanos españoles, según confirmó este jueves el Ministerio de Asuntos Exteriores de España.

Por su parte, la Junta de Turismo de Nepal (NTB) elevó en su última actualización a 667 la cifra total de viajeros no localizados, entre los que informó de 540 turistas extranjeros procedentes de más de 30 países.

Policías nepalíes observan el jueves cómo excavadoras retiran los escombros de las inundaciones repentinas en el distrito de Nuwakot, Nepal.Esta fotografía, difundida por la agencia de noticias Xinhua, muestra una zona afectada por un deslizamiento de tierra cerca del puerto de Gyirong, en la Región Autónoma del Tíbet, en el suroeste de China.De acuerdo con la Junta de Turismo de Nepal, 517 de los desaparecidos eran extranjeros, incluyendo 178 de India, y algunos probablemente estaban en el país para peregrinar al monte Kailash, en Tíbet, un sitio sagrado para los hindúes.
1 / 23 | Buscan entre los escombros: miles de desaparecidos y más de 200 muertos en Nepal y el Tíbet tras colapso de glaciar. Policías nepalíes observan el jueves cómo excavadoras retiran los escombros de las inundaciones repentinas en el distrito de Nuwakot, Nepal. - The Associated Press

El Gobierno de la India ha confirmado que hay 285 indios sin contactar, aunque el portavoz de Exteriores, Randhir Jaiswal, ya ha confirmado la evacuación con vida de 54 de sus ciudadanos, entre ellos 33 trabajadores del proyecto hidroeléctrico Trishuli-I.

Según la NDRRMA, el Gobierno nepalí ha desplegado a 13.295 agentes de las Fuerzas Armadas y la Policía. Durante la jornada de este jueves se realizaron 69 operaciones aéreas en helicóptero que permitieron evacuar a 796 personas, incluidos 50 extranjeros, mientras otras 756 fueron rescatadas por vía terrestre.

Las autoridades han enviado 25 millones de rupias (unos 185.000 dólares) en efectivo para asistencia inmediata, agregó el informe.

Pekín notificó que se contabilizan por el momento tres fallecidos y 558 desaparecidos en el condado tibetano de Gyirong, lo que eleva el saldo provisional conjunto entre ambos países a más de 1,400 desaparecidos.

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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