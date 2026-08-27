¿Qué es una riada? La inundación repentina que sorprendió a cientos de turistas en Nepal

La crecida repentina del río Bhotekoshi en Nepal generó una riada que sorprendió a cientos de peregrinos y provocó, hasta el momento, la muerte de más de 360 personas y la desaparición de otras 1300.

El fenómeno ocurrió cerca de las 9 del miércoles y arrasó viviendas, rutas, puentes y centrales hidroeléctricas en los distritos montañosos del norte del país asiático.

La principal hipótesis que tienen los especialistas indica que el desastre se debió al colapso de un glaciar, que trajo como consecuencia catastróficas inundaciones repentinas.

La inesperada crecida tomó por sorpresa a cientos de personas que se hallaban realizando senderismo o peregrinando a un sitio sagrado para el hinduismo, situado en el límite con el Tíbet chino.

1 / 23 | Buscan entre los escombros: miles de desaparecidos y más de 200 muertos en Nepal y el Tíbet tras colapso de glaciar. Policías nepalíes observan el jueves cómo excavadoras retiran los escombros de las inundaciones repentinas en el distrito de Nuwakot, Nepal. - The Associated Press 1 / 23 Buscan entre los escombros: miles de desaparecidos y más de 200 muertos en Nepal y el Tíbet tras colapso de glaciar Policías nepalíes observan el jueves cómo excavadoras retiran los escombros de las inundaciones repentinas en el distrito de Nuwakot, Nepal. The Associated Press Compartir

Qué es una riada

Según la Real Academia Española (RAE), la riada es una inundación, crecida o avenida. El fenómeno provoca una fuerte acumulación de agua en poco tiempo, lo que altera su curso, generando un flujo mucho mayor al habitual.

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De acuerdo al Grupo de Análisis de situaciones Meteorológicas Adversas (GAMA) con sede en Barcelona, existen diversas causas naturales que pueden derivar en el acontecimiento.

La más común se debe a factores meteorológicos, como lluvias de gran intensidad. También se puede generar por el desbordamiento de ríos, como consecuencia de un incremento del caudal debido a fuertes precipitaciones.

“En estos casos son muy importantes el tipo y la distribución de la lluvia, de la intensidad, la orografía, la vegetación, el tipo de suelo de la cuenca y del propio río, incluidas las obras hidráulicas sobre el mismo, como embalses y canalizaciones. También influyen las condiciones de humedad del terreno, que usualmente dependen de que haya llovido o no los días anteriores”, indicó en un informe GAMA.

1 / 15 | 📷 Tragedia en Nepal: inundaciones arrasan comunidades y dejan decenas de muertos. Inundaciones repentinas masivas en Nepal dejaron al menos 72 muertos y cientos de turistas, trabajadores y otras personas desaparecidas. - Niranjan Shrestha 1 / 15 📷 Tragedia en Nepal: inundaciones arrasan comunidades y dejan decenas de muertos Inundaciones repentinas masivas en Nepal dejaron al menos 72 muertos y cientos de turistas, trabajadores y otras personas desaparecidas. Niranjan Shrestha Compartir

Por otro lado, la riada puede deberse a causas como el deshielo -la teoría principal sobre lo ocurrido en Nepal- o por invasión del mar.

El grupo de especialistas también indica que pueden existir motivos “no naturales”, como la rotura de presas y “mixtos” como la destrucción de obra hidráulica por razones meteorológicas.

Para Benjamin Horton, decano de la Facultad de Energía y ‌Medio Ambiente de la Universidad de la Ciudad de Hong Kong, el desastre en Nepal puede ser un ejemplo de un “evento compuesto”.