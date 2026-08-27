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¿Qué es una riada? La inundación repentina que sorprendió a cientos de turistas en Nepal

El fenómeno arrasó viviendas, puentes y centrales hidroeléctricas en los distritos montañosos del norte del país asiático

27 de agosto de 2026 - 11:03 AM

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Hay más de 1,300 desaparecidos. (AFP)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La crecida repentina del río Bhotekoshi en Nepal generó una riada que sorprendió a cientos de peregrinos y provocó, hasta el momento, la muerte de más de 360 personas y la desaparición de otras 1300.

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El fenómeno ocurrió cerca de las 9 del miércoles y arrasó viviendas, rutas, puentes y centrales hidroeléctricas en los distritos montañosos del norte del país asiático.

La principal hipótesis que tienen los especialistas indica que el desastre se debió al colapso de un glaciar, que trajo como consecuencia catastróficas inundaciones repentinas.

La inesperada crecida tomó por sorpresa a cientos de personas que se hallaban realizando senderismo o peregrinando a un sitio sagrado para el hinduismo, situado en el límite con el Tíbet chino.

Policías nepalíes observan el jueves cómo excavadoras retiran los escombros de las inundaciones repentinas en el distrito de Nuwakot, Nepal.Esta fotografía, difundida por la agencia de noticias Xinhua, muestra una zona afectada por un deslizamiento de tierra cerca del puerto de Gyirong, en la Región Autónoma del Tíbet, en el suroeste de China.De acuerdo con la Junta de Turismo de Nepal, 517 de los desaparecidos eran extranjeros, incluyendo 178 de India, y algunos probablemente estaban en el país para peregrinar al monte Kailash, en Tíbet, un sitio sagrado para los hindúes.
1 / 23 | Buscan entre los escombros: miles de desaparecidos y más de 200 muertos en Nepal y el Tíbet tras colapso de glaciar. Policías nepalíes observan el jueves cómo excavadoras retiran los escombros de las inundaciones repentinas en el distrito de Nuwakot, Nepal. - The Associated Press

Qué es una riada

Según la Real Academia Española (RAE), la riada es una inundación, crecida o avenida. El fenómeno provoca una fuerte acumulación de agua en poco tiempo, lo que altera su curso, generando un flujo mucho mayor al habitual.

De acuerdo al Grupo de Análisis de situaciones Meteorológicas Adversas (GAMA) con sede en Barcelona, existen diversas causas naturales que pueden derivar en el acontecimiento.

La más común se debe a factores meteorológicos, como lluvias de gran intensidad. También se puede generar por el desbordamiento de ríos, como consecuencia de un incremento del caudal debido a fuertes precipitaciones.

“En estos casos son muy importantes el tipo y la distribución de la lluvia, de la intensidad, la orografía, la vegetación, el tipo de suelo de la cuenca y del propio río, incluidas las obras hidráulicas sobre el mismo, como embalses y canalizaciones. También influyen las condiciones de humedad del terreno, que usualmente dependen de que haya llovido o no los días anteriores”, indicó en un informe GAMA.

Inundaciones repentinas masivas en Nepal dejaron al menos 72 muertos y cientos de turistas, trabajadores y otras personas desaparecidas.Las inundaciones arrasaron comunidades y paralizaron los desplazamientos en algunas zonas del país del Himalaya.Expertos climáticos del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas, con sede en Katmandú, señalaron que probablemente una avalancha proveniente de un glaciar provocó la inundación repentina del miércoles.
1 / 15 | 📷 Tragedia en Nepal: inundaciones arrasan comunidades y dejan decenas de muertos. Inundaciones repentinas masivas en Nepal dejaron al menos 72 muertos y cientos de turistas, trabajadores y otras personas desaparecidas. - Niranjan Shrestha

Por otro lado, la riada puede deberse a causas como el deshielo -la teoría principal sobre lo ocurrido en Nepal- o por invasión del mar.

El grupo de especialistas también indica que pueden existir motivos “no naturales”, como la rotura de presas y “mixtos” como la destrucción de obra hidráulica por razones meteorológicas.

Para Benjamin Horton, decano de la Facultad de Energía y ‌Medio Ambiente de la Universidad de la Ciudad de Hong Kong, el desastre en Nepal puede ser un ejemplo de un “evento compuesto”.

Según su definición, el fenómeno ocurre cuando un terremoto interactúa con cambios impulsados por el clima —como la pérdida de glaciares, el deshielo del permafrost y la inestabilidad de las laderas— para “crear un desastre más complejo y dañino que el que produciría cualquiera de esos factores por sí solo”.

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La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
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