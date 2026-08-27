Más de 270 muertos y sobre 1,300 desaparecidos en Nepal y Tíbet tras inundaciones por colapso de glaciar

Devighat, Nepal - Los equipos de rescate buscaban el jueves a cientos de personas desaparecidas a lo largo de la frontera entre Nepal y China después de que un catastrófico y letal torrente de inundaciones, agua y lodo arrasó varias comunidades en la víspera tras el colapso de un glaciar.

El desastre dejó al menos 273 fallecidos y más de 1,300 desaparecidos, entre los que había extranjeros y peregrinos, y desplazó a cientos de personas en toda la región del Himalaya.

Videos de la tragedia mostraron cómo la inundación se tragaba a personas que intentaban escapar y destruía edificios y puentes. El jueves, imágenes captadas por drones en Nepal mostraron la magnitud de la destrucción.

Los empinados valles de la región son arterias económicas y corredores de viaje, pero resultan precarios cuando ocurre un desastre. Las imágenes mostraban lo que parecían ser los segundos pisos de edificios en Nuwakot cubiertos de barro tras el paso del torrente. Los escombros colgaban de ramas y cables, los vehículos quedaron enterrados y algunos sobrevivientes atónitos estaban cubiertos de lodo. Las inundaciones obligaron a suspender los viajes en algunas zonas.

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Apenas hubo tiempo para huir.

Escalofriante momento: frontera en el Tíbet es tragada por avalancha de hielo y rocas Cientos corrieron por sus vidas en el puerto de Gyirong, pero desaparecieron en solo segundos.

La aldea de Soley, en Nuwakot, que tenía unas 25 viviendas, quedó prácticamente arrasada, contó Nirajan Paudyal, un periodista asentado en Katmandú cuyos padres y parientes viven allí. Desesperado por obtener información, viajó a la zona el jueves en busca de noticias sobre su familia.

“Hasta ahora no hay ninguna novedad. Temo que no haya”, dijo Paudyal.

Calentamiento global amenaza a las comunidades

La cordillera del Himalaya se extiende por varios países del sur de Asia y alberga muchos de los picos más altos del mundo y de los glaciares que quedan.

Las empinadas laderas y los frondosos valles bajo la cordillera del Himalaya son especialmente vulnerables a las inundaciones y los deslaves, y a fenómenos meteorológicos extremos. El derretimiento de glaciares se ha vuelto más común debido al calentamiento provocado por el cambio climático causado por el ser humano .

Investigadores en Katmandú hallaron a principios de este año que los glaciares en toda la región del Hindu Kush himalaya se están derritiendo más rápido, con tasas de pérdida de hielo que se han duplicado desde 2000.

Movilizan helicópteros por los daños en carreteras

El desastre ha dejado al menos 270 muertos y 826 personas desaparecidas en Nepal, y tres muertos y 558 desaparecidos en el Tíbet, dijeron las autoridades.

Las autoridades nepalíes reportaron que decenas de puentes quedaron destruidos y que casi 25 millas (40 kilómetros) de carreteras sufrieron daños, lo que complica las labores de búsqueda.

El ejército nepalí ha rescatado a más de 100 personas de las zonas afectadas por las inundaciones mediante operaciones en helicóptero la mañana del jueves, indicó su portavoz, el general de brigada Raja Ram Basnet.

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Al menos ocho extranjeros fueron trasladados por aire a la capital, Katmandú, apuntó agregando que equipos militares también evacuaron a personas atrapadas dentro de instalaciones vinculadas al proyecto hidroeléctrico Trishuli.

1 / 15 | 📷 Tragedia en Nepal: inundaciones arrasan comunidades y dejan decenas de muertos. Inundaciones repentinas masivas en Nepal dejaron al menos 72 muertos y cientos de turistas, trabajadores y otras personas desaparecidas. - Niranjan Shrestha 1 / 15 📷 Tragedia en Nepal: inundaciones arrasan comunidades y dejan decenas de muertos Inundaciones repentinas masivas en Nepal dejaron al menos 72 muertos y cientos de turistas, trabajadores y otras personas desaparecidas. Niranjan Shrestha Compartir

Los rescatistas encontraron cuerpos cientos de millas río abajo de la zona del desastre, en el distrito de Chitwan. Decenas de heridos han sido trasladados a Katmandú para recibir atención médica avanzada.

Bishal Kumar Bhandari, presidente de la Sociedad de la Cruz Roja de Nepal, dijo que han pasado de centrarse en el rescate a las operaciones de ayuda a gran escala en los distritos afectados por las inundaciones. Alrededor de 1,200 personas quedaron desplazadas en al menos tres aldeas.

En Tíbet, un deslave registrado el miércoles cerca del cruce fronterizo terrestre del puerto de Gyirong dejó lodo en las zonas circundantes con una profundidad media de más de 5 pies (1.5 metros), y en algunos tramos de carretera superaba los 6 pies (2 metros), informó el jueves la televisora estatal china CCTV. Los accesos al puerto sufrieron daños y podrían producirse derrumbes secundarios o deslizamientos de tierras mientras sigue lloviendo en la zona, agregó.

Las autoridades chinas movilizaron un gran avión de transporte militar para enviar un equipo a la región, y el primer ministro, Li Qiang, llegó a Gyirong el jueves para dirigir las labores de rescate.

Además, las autoridades chinas advirtieron que un lago de contención, que se formó en la confluencia del río Tsogyal y el Purupqiangzangbu, se está desbordando y podría reventar.

Cientos de extranjeros desaparecidos

De acuerdo con la Junta de Turismo de Nepal, 517 de los desaparecidos eran extranjeros, incluyendo 178 de India, y algunos probablemente estaban en el país para peregrinar al monte Kailash, en Tíbet, un sitio sagrado para los hindúes.

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Pero el lugar atraía a turistas de todo el mundo. Más de 60 de los desaparecidos en Nepal eran de Estados Unidos y el resto procedían de otros 30 países, desde Ucrania y Reino Unido hasta Sudáfrica y Japón, de acuerdo con la Junta de Turismo.

El gurú espiritual indio y director de la Fundación Isha, Sadhguru Jaggi Vasudev, dijo en X que 77 personas de uno de sus grupos de peregrinación al monte Kailash quedaron atrapadas por las inundaciones repentinas en la oficina de inmigración en la frontera entre Nepal y China.

Visiblemente emocionado, Sadhguru dijo en un video que el grupo incluía a extranjeros de varios países. Por el momento no había información oficial sobre el paradero de quienes estaban en la oficina de inmigración, incluidos 22 ciudadanos estadounidenses, añadió.

“Al ver la magnitud de la destrucción, parece grave. El mismo edificio donde estuvimos para los trámites migratorios hace apenas una semana, ese edificio entero fue arrastrado”, explicó Sadhguru.

Además, el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, dijo que casi 100 ciudadanos chinos estaban desaparecidos del lado nepalí. Según las informaciones preliminares, 260 de los desaparecidos en Tíbet eran extranjeros, agregó.

Expertos: colapso glaciar causó inundaciones devastadoras

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) informó primero de un sismo de magnitud 4.4 a primera hora del miércoles, a unas 41 millas (66 kilómetros) al norte de Katmandú, cerca de la frontera.

Más tarde actualizó su análisis para decir que el evento sísmico que midió fue en realidad un colapso glaciar de magnitud 5.2, lo que envió escombros río abajo y generó un impacto catastrófico en las comunidades. El USGS apuntó que se basó en datos de estaciones sísmicas cercanas, ondas sísmicas de período largo e imágenes satelitales, y que no se había producido ningún terremoto.

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Expertos climáticos del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas, con sede en Katmandú, dijeron que una avalancha procedente de un glaciar probablemente causó la inundación repentina del miércoles.

“Las observaciones hidrológicas indican la velocidad y magnitud excepcionales de la ola de la crecida”, dijeron en un comunicado por correo electrónico, y señalaron que los niveles de agua en un punto del río Trishuli aumentaron hasta 27 pies (9 metros) en media hora.

El río Lhende Khola, un afluente del Bhotekoshi, registró el máximo nivel de crecida, señalaron.

El desastre en Nepal y Tíbet no es un hecho aislado. El sistema glaciar del Himalaya, cada vez más inestable, amenaza a comunidades, infraestructura y suministros de agua en una de las regiones más densamente pobladas del mundo.

La región registró inundaciones repentinas similares en agosto de 2025, cuando un lago glaciar en el Tíbet se desbordó debido a las altas temperaturas. Nueve personas murieron entonces y se registraron daños en infraestructura crítica, incluido un puente que conecta Nepal y China.

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