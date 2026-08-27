Encuentran el cuerpo de un hombre baleado en Caguas
Las autoridades fueron alertadas por alguien que escuchó disparos
27 de agosto de 2026 - 6:37 AM
27 de agosto de 2026 - 6:37 AM
Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de ayer, en Caguas.
Los hechos fueron reportados a eso de las 8:18 p.m., en la calle 11 del sector Los Muchos, en el barrio La Barra.
Según información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre disparos en el área.
“Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un hombre tirado en el suelo, quien presentaba múltiples heridas de bala que le ocasionaron la muerte en el acto”, indica el informe policiaco.
El occiso fue identificado como Felipe Raúl Hernández Ortiz, de 36 años.
Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, en coordinación con el fiscal de turno, se hicieron cargo de la pesquisa.
Hasta este miércoles, la Policía había reportado 298 asesinatos en lo que va de este año, uno más que los registrados a la misma fecha en el 2025.
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