Encuentran el cuerpo de un hombre baleado en Caguas

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de ayer, en Caguas.

Los hechos fueron reportados a eso de las 8:18 p.m., en la calle 11 del sector Los Muchos, en el barrio La Barra.

Según información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre disparos en el área.

“Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un hombre tirado en el suelo, quien presentaba múltiples heridas de bala que le ocasionaron la muerte en el acto”, indica el informe policiaco.

El occiso fue identificado como Felipe Raúl Hernández Ortiz, de 36 años.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, en coordinación con el fiscal de turno, se hicieron cargo de la pesquisa.