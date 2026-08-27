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Cierran tramo de expreso PR-52 de San Juan hacia Caguas por camión volcado

No se reportaron personas heridas de gravedad

27 de agosto de 2026 - 6:21 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía exhortó que los conductores usen vías alternas, como la carretera PR-1. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un tramo del expreso PR-52 de San Juan hacia Caguas fue cerrado al tránsito después de que un camión se volcara en la mañana de hoy.

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La Policía informó el incidente a eso de las 5:40 a.m. Indicó que ocurrió en el kilómetro 11.9.

Detalló que el accidente “involucra un camión de recogido de basura”. No se reportaron personas heridas de gravedad.

“Como consecuencia del accidente, la vía permanece cerrada en dicha dirección, lo que ha provocado congestión vehicular en el área”, explicó el informe policiaco.

“Se recomienda a los conductores que transitan por la zona tomar rutas alternas como la carretera y ejercer precaución mientras las autoridades atienden la situación”, acotó.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoAccidentes de TránsitoCaguas
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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