Cierran tramo de expreso PR-52 de San Juan hacia Caguas por camión volcado
No se reportaron personas heridas de gravedad
27 de agosto de 2026 - 6:21 AM
27 de agosto de 2026 - 6:21 AM
Un tramo del expreso PR-52 de San Juan hacia Caguas fue cerrado al tránsito después de que un camión se volcara en la mañana de hoy.
La Policía informó el incidente a eso de las 5:40 a.m. Indicó que ocurrió en el kilómetro 11.9.
Detalló que el accidente “involucra un camión de recogido de basura”. No se reportaron personas heridas de gravedad.
“Como consecuencia del accidente, la vía permanece cerrada en dicha dirección, lo que ha provocado congestión vehicular en el área”, explicó el informe policiaco.
“Se recomienda a los conductores que transitan por la zona tomar rutas alternas como la carretera y ejercer precaución mientras las autoridades atienden la situación”, acotó.
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