A plena luz del día: hieren de bala a un hombre en avenida de Carolina

Un hombre fue encontrado herido de bala dentro de un vehículo en una carretera de Carolina en horas de la tarde de este miércoles, informó la Oficina de Prensa de la Policía.

Según señala el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 4:32 p.m. alertó a las autoridades sobre detonaciones en la avenida Monserrate, en Carolina, frente al restaurante Bambú Burger.

Al llegar, los agentes encontraron a un hombre, que aún no ha sido identificado, dentro de un automóvil marca Honda, modelo Accord, color gris de 2022 con la tablilla JWO-735.