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A plena luz del día: hieren de bala a un hombre en avenida de Carolina

El hombre fue encontrado al interior de un auto marca Honda Accord de 2022

26 de agosto de 2026 - 5:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En lo que va de año han ocurrido 29 asesinatos. (GFR Media)
Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 4:32 p.m. alertó a las autoridades sobre detonaciones en la avenida Monserrate, en Carolina, frente al restaurante Bambú Burger.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un hombre fue encontrado herido de bala dentro de un vehículo en una carretera de Carolina en horas de la tarde de este miércoles, informó la Oficina de Prensa de la Policía.

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Según señala el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 4:32 p.m. alertó a las autoridades sobre detonaciones en la avenida Monserrate, en Carolina, frente al restaurante Bambú Burger.

Al llegar, los agentes encontraron a un hombre, que aún no ha sido identificado, dentro de un automóvil marca Honda, modelo Accord, color gris de 2022 con la tablilla JWO-735.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina investigan los hechos.

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Breaking NewsCarolinaHeridos de balaPolicía de Puerto RicoCIC
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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