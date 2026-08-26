Durante la cena del domingo: hombre de Montana mata a ocho miembros de su familia

Billings, Montana— Un hombre mató a ocho de sus familiares, entre ellos cuatro niños, mientras se reunían para cenar el domingo en una vivienda a las afueras de Billings, Montana, semanas después de que sus padres le pidieran que se marchara de casa, según ha declarado un familiar a The Associated Press.

Brad Ireland, cuya exmujer y sus dos hijos se encontraban entre los fallecidos, identificó al autor de los disparos como Alan Smith, de 44 años. Los padres de Smith, que también perdieron la vida, le habían pedido que se marchara de casa, pero él regresó el domingo y abrió fuego, según explicó Ireland.

Esta foto sin fecha, proporcionada por Erica Schneider, muestra a Owen Ireland (al frente), Landon Ghekiere (en el centro), Charlotte Ghekiere (atrás a la izquierda) y Chloe Ireland (atrás a la derecha, con casco). (Erica Schneider vía AP) (The Associated Press)

Las víctimas pertenecían a cuatro generaciones de una familia reconstituida, desde una bisabuela de más de 90 años que se desplazaba en silla de ruedas hasta una niña de 7 años, según Jennifer Mercer, una vecina y amiga de la familia que organizó una recaudación de fondos en línea para ayudar a sufragar los gastos del funeral y otros gastos, y a quien se le autorizó a dar a conocer estos detalles.

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Ráfaga de disparos

La policía acudió a la vivienda el domingo por la tarde y escuchó disparos procedentes de la parte trasera, justo antes de que la casa quedara completamente envuelta en llamas. Los investigadores confirmaron el martes que hubo ocho víctimas, entre ellas cuatro niños, y que el sospechoso se había infligido una herida de bala y falleció posteriormente.

La investigación se ha visto complicada por las dudas sobre la integridad estructural de la vivienda, después de que el incendio la redujera a cenizas hasta los cimientos, según ha declarado Jeff Stovall, portavoz del Departamento de Policía de Billings.

Los bomberos combatieron el incendio hasta aproximadamente la 1 de la madrugada del lunes, según Matt Hoppel, jefe del Cuerpo de Bomberos de Billings. La vivienda se encuentra en una urbanización situada fuera de los límites de la ciudad, donde no es obligatorio disponer de bocas de incendio.

Las labores de extinción se retrasaron hasta que se garantizó la seguridad del lugar, lo que permitió que el fuego arrasara la vivienda.

Esta foto sin fecha, proporcionada por Brad Ireland, muestra a su hija, Chloe Ireland, de 7 años, quien se encontraba entre los ocho familiares que murieron a tiros en una casa en Billings, Montana, el domingo 23 de agosto de 2026. (Brad Ireland vía AP) (Brad Ireland)

Niño de 12 años llama al 9-1-1

Entre los fallecidos se encontraban la exmujer de Ireland, Megan Ghekiere, y sus dos hijos, Owen Ireland, de 13 años, y Chloe Ireland, de 7. También fallecieron los dos hijastros que Ghekiere tenía con su actual marido: Landon Ghekiere, de 15 años, y Charlotte Ghekiere, de 12.

“Lo único que sabemos es que Charlotte fue la heroína”, dijo Mercer. “Charlotte llamó al Sistema de Emergencia 9-1-1 e intentó salvar a su familia. Y eso es algo que la familia quiere que se sepa”.

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Describió a la familia como “muy cariñosa y unida”, y dijo que todos los niños se llevaban bien y que sus padres seguían manteniendo una relación cordial incluso después del divorcio.

“Tengo la sensación de que toda nuestra comunidad está consternada, incluso aquellas personas que no conocían a ninguno de ellos”, afirmó Mercer.

La familia se mudó desde Seattle

La familia Smith era originaria de la zona de Seattle. Ireland contó que, tras divorciarse de Megan Ghekiere hace seis años, ella se mudó a Montana con sus hijos. Allí conoció al hombre que se convertiría en su segundo marido, Adam Ghekiere, quien en el momento del tiroteo se encontraba trabajando y no estaba en casa.

Sus padres, Dana y Barb Smith, no tardaron en seguir sus pasos y compraron una casa en Billings, cerca de la de su hija. Evelyn Smith, la anciana madre de Dana, vivía en una residencia de mayores cercana, según explicó Ireland.

Alan Smith se mudó a vivir con sus padres en Montana y permaneció con ellos durante años antes de que le pidieran que se marchara hace un par de semanas, según explicó Ireland. Regresó inesperadamente a la casa el domingo por la noche, donde los Smith se habían reunido para celebrar su cena familiar semanal.

Alan Smith mató a su abuela, a sus padres, a su hermana menor y a los cuatro niños antes de prender fuego a la casa, según declaró Ireland. Intentó huir antes de que las fuerzas del orden lo detuvieran, añadió.

Esta foto sin fecha, proporcionada por Brad Ireland, muestra a su hijo, Owen Ireland, de 13 años, quien se encontraba entre los ocho familiares que murieron a tiros en una casa en Billings, Montana, el domingo 23 de agosto de 2026. (Brad Ireland vía AP) (Brad Ireland)

Sospechoso era un “ermitaño”

“Hubo muchas señales de alarma y mucha gente alzó la voz”, afirmó Ireland, que vive en Arizona. “Nadie les hizo caso”.

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Alan Smith era un “ermitaño” que se pasaba la mayor parte de los días en su habitación delante del ordenador, según afirmó Ireland.

“Nadie sabía lo que hacía allí dentro las 24 horas del día, los 7 días de la semana”, dijo.

Alan Smith había estudiado en la Eastern Washington University, pero no había conseguido encontrar ni mantener un trabajo. Tras consultar los registros penales de Montana y Washington, no se encontró constancia alguna de que Alan Smith hubiera sido detenido o acusado de ningún delito.

Irlanda afirmó que, por lo que él sabía, Alan Smith nunca había sido violento, aunque podía mostrarse agresivo verbalmente.

Los amigos de las víctimas han creado dos cuentas en GoFundMe para recaudar fondos en nombre de Adam Ghekiere y su exmujer, Erica Schneider.

Esposo vuelve corriendo a casa

Adam Ghekiere, que trabaja en el aeropuerto de Billings, declaró a la AP que se enteró por la radio de la central de operaciones de que se estaba produciendo un tiroteo. Tras llamar a todos los miembros de su familia, cruzó la ciudad a toda prisa para llegar a la casa de los Smith.

Cuando llegó allí, la casa estaba en llamas y, dos horas más tarde, se enteró de que su mujer y sus hijos habían fallecido. Según contó, sus hijos no debían de estar allí, ya que la cena familiar solía celebrarse los viernes.

“No creo que esperara que mis hijos estuvieran allí”, dijo Ghekiere, refiriéndose a su cuñado. “Ni siquiera la palabra ‘monstruo’ basta para describir lo que hizo”.

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Ghekiere afirmó que la policía había confirmado que fue su hija, Charlotte, quien llamó al 9-1-1 desde el interior de la casa.

“No dejo de oírla decirme eso cada vez que yo le decía ‘te quiero’ y ella me respondía ‘yo te quiero más’”, dijo.

Landon y Charlotte Ghekiere, de Billings, Montana, aparecen en una fotografía sin fecha proporcionada por su madre, Erica Schneider. (Erica Schneider vía AP) (Erica Schneider)

La vigésima segunda matanza masiva de este año

Estos tiroteos han sido la vigésima segunda matanza masiva de este año, según una base de datos elaborada por la AP y USA Today en colaboración con la Universidad Northeastern.

Quince de ellos se han producido a raíz de disputas domésticas, lo que supone una cifra superior a la media, que ronda el 50 % de los asesinatos en masa en Estados Unidos, según James Alan Fox, criminólogo de la Universidad Northeastern y responsable de la base de datos.