Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
26 de agosto de 2026
89°Bruma
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Avería en La Plata: 61% de los abonados ya cuenta con agua potable, según la AAA

La bomba de extracción afectada entró en funcionamiento el martes en la noche

26 de agosto de 2026 - 5:06 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Debido a la avería, el sistema de La Plata operaba con tres de sus cuatro unidades de bombeo y producía 50 millones de galones de agua diarios, un déficit de 20 millones de galones. (alexis.cedeno)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Al menos, 61% de los abonados del embalse La Plata que fueron afectados por una avería en una de las bombas de extracción hacia la planta de filtros Enrique Ortega ya cuenta con servicio de agua potable, confirmó este miércoles la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

RELACIONADAS

El presidente ejecutivo de la AAA, Luis R. González Delgado, informó que, tras la reparación de una de las cuatro unidades de bombeo de la represa La Plata, más del 60 % de los abonados afectados ya cuentan con el servicio de agua potable.

De los 20,952 clientes afectados por la avería en Guaynabo y Bayamón, 12,810 ya cuentan con servicio, lo que representa un 61%, mientras que 8,142 aún siguen a secas.

González Delgado explicó que algunos sectores distantes del sistema, como los servidos por la estación de bombeo La Morenita, en Bayamón, y algunas zonas de Caimito, aún permanecen sin servicio.

Se espera que el suministro se restablezca progresivamente durante las próximas 24 a 48 horas. La recuperación es paulatina. A medida que aumentan los niveles de los tanques y se estabilizan las presiones, nuestro personal activa progresivamente las estaciones de bombeo y los demás sistemas que distribuyen agua hacia las comunidades. Es un proceso que requiere tiempo para evitar desestabilizar la red y lograr que el servicio llegue de manera segura a todos los sectores”, explicó el funcionario.

El titular recordó además que aunque la bomba reparada ya se encuentra en funcionamiento, el restablecimiento del servicio no ocurre de manera inmediata en todas las comunidades.

“Reconocemos que todavía hay familias esperando por el restablecimiento del servicio. Nuestro personal continúa trabajando de manera ininterrumpida y monitoreando cada instalación para activar los sistemas tan pronto las condiciones operacionales lo permitan”, añadió González Delgado

El pasado jueves, los abonados de La Plata vieron su servicio alterado luego de que un fallo eléctrico afectara una pieza clave de una bomba extractora de agua en el embalse.

Para arreglar el aparato, la AAA tuvo que recurrir a contactar al manufacturero de uno de estos motores de alto voltaje, en Ohio, para que enviara la pieza por correo aéreo con urgencia y restaurar el servicio. La pieza se recibió a las 10:43 a.m. del martes y fue enviada a la compañía Cortes Industrial para ensamblaje y pruebas de funcionamiento. Poco después de las 7:00 p.m., la AAA informó que la bomba entró en funcionamiento.

Debido a la avería, confirmó la AAA, el sistema de La Plata operaba con tres de sus cuatro unidades de bombeo y producía 50 millones de galones de agua diarios, un déficit de 20 millones de galones diarios, en comparación con los 70 millones que se generan bajo condiciones normales, lo que provocó interrupciones, intermitencias o bajas presiones en sectores de San Juan, Guaynabo, Bayamón, Toa Alta, Toa Baja y Dorado.

El nivel del embalse La Plata bajó 60 centímetros en una semana, una disminución que mantiene en alerta sobre el futuro del abasto de agua.La Plata registró este domingo una lectura de 46.38 metros, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos.El descenso de La Plata ocurre mientras la AAA también trabaja con Carraízo, donde anunció un proyecto de dragado en seco para remover inicialmente 500,000 yardas cúbicas o más de material de sus orillas.
1 / 7 | Otro embalse en descenso: así luce La Plata. El nivel del embalse La Plata bajó 60 centímetros en una semana, una disminución que mantiene en alerta sobre el futuro del abasto de agua. - dennis rivera bello
Tags
AAAEmbalse La Plataagua potable
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 26 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: