Avería en La Plata: 61% de los abonados ya cuenta con agua potable, según la AAA

Al menos, 61% de los abonados del embalse La Plata que fueron afectados por una avería en una de las bombas de extracción hacia la planta de filtros Enrique Ortega ya cuenta con servicio de agua potable, confirmó este miércoles la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

El presidente ejecutivo de la AAA, Luis R. González Delgado, informó que, tras la reparación de una de las cuatro unidades de bombeo de la represa La Plata, más del 60 % de los abonados afectados ya cuentan con el servicio de agua potable.

De los 20,952 clientes afectados por la avería en Guaynabo y Bayamón, 12,810 ya cuentan con servicio, lo que representa un 61%, mientras que 8,142 aún siguen a secas.

González Delgado explicó que algunos sectores distantes del sistema, como los servidos por la estación de bombeo La Morenita, en Bayamón, y algunas zonas de Caimito, aún permanecen sin servicio.

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“Se espera que el suministro se restablezca progresivamente durante las próximas 24 a 48 horas. La recuperación es paulatina. A medida que aumentan los niveles de los tanques y se estabilizan las presiones, nuestro personal activa progresivamente las estaciones de bombeo y los demás sistemas que distribuyen agua hacia las comunidades. Es un proceso que requiere tiempo para evitar desestabilizar la red y lograr que el servicio llegue de manera segura a todos los sectores”, explicó el funcionario.

El titular recordó además que aunque la bomba reparada ya se encuentra en funcionamiento, el restablecimiento del servicio no ocurre de manera inmediata en todas las comunidades.

“Reconocemos que todavía hay familias esperando por el restablecimiento del servicio. Nuestro personal continúa trabajando de manera ininterrumpida y monitoreando cada instalación para activar los sistemas tan pronto las condiciones operacionales lo permitan”, añadió González Delgado

El pasado jueves, los abonados de La Plata vieron su servicio alterado luego de que un fallo eléctrico afectara una pieza clave de una bomba extractora de agua en el embalse.

Para arreglar el aparato, la AAA tuvo que recurrir a contactar al manufacturero de uno de estos motores de alto voltaje, en Ohio, para que enviara la pieza por correo aéreo con urgencia y restaurar el servicio. La pieza se recibió a las 10:43 a.m. del martes y fue enviada a la compañía Cortes Industrial para ensamblaje y pruebas de funcionamiento. Poco después de las 7:00 p.m., la AAA informó que la bomba entró en funcionamiento.

Debido a la avería, confirmó la AAA, el sistema de La Plata operaba con tres de sus cuatro unidades de bombeo y producía 50 millones de galones de agua diarios, un déficit de 20 millones de galones diarios, en comparación con los 70 millones que se generan bajo condiciones normales, lo que provocó interrupciones, intermitencias o bajas presiones en sectores de San Juan, Guaynabo, Bayamón, Toa Alta, Toa Baja y Dorado.

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