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Rusia prohibe usar celulares en los salones escolares a partir de septiembre

Solo podrán utilizarlos en casos de emergencia, establece un decreto del Ministerio de Educación

26 de agosto de 2026 - 3:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Moscú - Las autoridades rusas prohibirán el uso de teléfonos móviles en las clases a partir del nuevo año escolar que comienza el 1 de septiembre en este país, informó hoy la prensa local.

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Según la agencia TASS, se trata de un decreto del Ministerio de Educación, que no permite a los escolares usar sus dispositivos electrónicos en clase, salvo en casos de emergencia.

Cuando la situación en cuestión represente una amenaza para la vida y la salud del menor o del personal educativo, el uso del móvil estará justificado.

En cuanto a los descansos, el empleo de los dispositivos móviles estará regulado por cada institución educativa.

Según las encuestas, el 83 % de los padres rusos aprueban la prohibición del teléfono móvil en las escuelas.

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