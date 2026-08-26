Educación prevé saldar deudas con transportistas en dos a tres semanas

El Departamento de Educación prevé completar el pago de las millonarias deudas que mantiene con transportistas escolares en las próximas dos a tres semanas, indicó este miércoles el presidente de la Federación de Porteadores Escolares, José Rosado Rolón.

Mientras llega el dinero, continuarán ofreciendo el servicio de transportación escolar a los estudiantes, aseguró.

“En estos momentos, todas (las empresas de transporte escolar) están dando servicios, aunque algunas con muchas dificultades. (Están) cogiendo préstamos, haciendo maravillas para poder continuar la operación”, expresó.

Rosado Rolón precisó que la agencia aún debe unos $3 millones a transportistas escolares por servicios que brindaron el pasado semestre escolar, así como otros $3.5 millones por servicios dados en 2025.

“La intención de ellos (Educación) es liquidar toda la deuda, como tarde, a mediados de septiembre”, señaló, de acuerdo con la información que les ha brindado el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés.

PUBLICIDAD

Al momento de publicación, no fue posible obtener una reacción de Educación.

La deuda con los transportistas escolares amenazó el inicio del año académico, que apenas comenzó hace dos semanas, debido a la posibilidad de que los estudiantes no pudieran recibir el servicio. En julio, Ramos Parés reconoció que el retraso en los desembolsos se debió, en parte, a la implantación del nuevo sistema financiero del gobierno.

1 / 8 | En imágenes: el primer día de clases en una escuela en Toa Alta. Los alumnos de la escuela Abelardo Díaz Alfaro en Toa Alta participaron del recibimiento preparado para iniciar el curso escolar. - suministrada 1 / 8 En imágenes: el primer día de clases en una escuela en Toa Alta Los alumnos de la escuela Abelardo Díaz Alfaro en Toa Alta participaron del recibimiento preparado para iniciar el curso escolar. suministrada Compartir

Rosado Rolón dejó entrever que se consideró la posibilidad de interrumpir sus operaciones en pleno agosto por las dificultades económicas. No obstante, admitió que, en este momento, una suspensión no agilizaría el desembolso de fondos.

Asimismo, reconoció avances en las gestiones del gobierno para atender los reclamos de los proveedores. Indicó que ya se adelantó el procesamiento de las órdenes de compra para los servicios dados en agosto, de modo que los transportistas puedan facturar en o antes del 11 de septiembre y los desembolsos se puedan completar en “tres o cuatro días”. En años anteriores, este proceso usualmente se hacía a finales de septiembre y los contratistas recibían sus primeros pagos del año escolar en octubre.

“Esto es para apaciguar la situación que hemos tenido. Sabemos que van a ser dos semanas bien complicadas (en lo que se recibe el dinero), bien difíciles, pero, tomando como base que ya firmamos contratos y que el proceso ya está corriendo, pues, no queda más que someternos a la espera”, sostuvo Rosado Rolón.

La semana pasada, el secretario de Educación informó que la agencia tramitaba el pago de unos $2.5 millones, lo cuales se sumarían a “más de $8 millones” que habían desembolsado a los transportistas.