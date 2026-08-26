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Nuevo temblor de 5.1 sacude Colombia a dos semanas del devastador terremoto de 7.4

Las autoridades no han informado de víctimas o daños

26 de agosto de 2026 - 3:08 PM

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Imagen de archivo del gráfico de un terremoto. (EFE/Georg Hochmuth)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Bogotá - Un sismo de magnitud 5.1 sacudió este miércoles el este y el centro de Colombia, dos semanas después del terremoto de 7.4 que causó una gran devastación en el oeste y la zona cafetera del país.

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El temblor ocurrió a las 11.45 hora local (16:45 GMT) y tuvo como epicentro Los Santos, en el departamento de Santander (noreste), a una profundidad de 140 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Hasta el momento las autoridades no han informado de víctimas o daños por este temblor y, según la Presidencia, “se mantiene comunicación permanente con las autoridades y organismos de gestión del riesgo para verificar posibles afectaciones”.

En un primer momento, el SGC informó que el sismo había sido de 5.4, pero luego actualizó la magnitud a 5.1 y la profundidad la amplió a 149 kilómetros.

El amanecer en Cali reveló techos desplomados, paredes partidas, viviendas inhabitables y calles en las que todavía se busca a quienes quedaron atrapados entre los escombros.La noche y la madrugada en Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, transcurrieron entre sirenas, luces de vehículos de emergencia y familias que prefirieron permanecer en las calles ante el temor de regresar a sus viviendas.Cali volvió a recibir la luz del día, pero no amaneció solamente entre ruinas, amaneció contando a sus muertos, buscando a sus desaparecidos y tratando de entender cómo reconstruir una vida que, en apenas unos minutos, quedó partida entre los escombros.
1 / 10 | En imágenes: Cali despierta entre las ruinas y el dolor que dejó el terremoto. El amanecer en Cali reveló techos desplomados, paredes partidas, viviendas inhabitables y calles en las que todavía se busca a quienes quedaron atrapados entre los escombros. - Agencia EFE

La región de La mesa de los Santos, situada en la Cordillera Oriental de los Andes, está atravesada por una falla geológica y es la zona de mayor actividad sísmica de Colombia, con temblores casi diarios.

Este miércoles, el SGC ya había registrado en la misma zona dos temblores de menor magnitud, ambos de 3.1, a la 01:53 y las 3:56 hora local.

Este temblor es el más fuerte registrado en Colombia desde el terremoto del 10 de agosto, que tuvo como epicentro San José del Palmar, en el departamento del Chocó (oeste) y dejó al menos 331 personas fallecidas, 4,439 heridos y 240 desaparecidos, así como numerosas edificaciones destruidas o seriamente averiadas, en su mayor parte en los departamentos de Valle del Cauca y Risaralda.

Más de 130 personas murieron y más de 570 resultaron heridas por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el lunes gran parte de Colombia, según datos del martes.Decenas de edificios colapsaron, hospitales quedaron desbordados y varios aeropuertos suspendieron sus operaciones, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.El temblor, cuyo epicentro se ubicó en la localidad de San José del Palmar, fue uno de los más significativos registrados en ese país en los últimos años.
1 / 18 | Terremoto en Colombia: rescatistas y voluntarios buscan sobrevivientes entre los escombros. Más de 130 personas murieron y más de 570 resultaron heridas por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el lunes gran parte de Colombia, según datos del martes. - Carlos Ortega

El sismo de este miércoles se sintió principalmente en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Arauca, Boyacá y Cundinamarca, los más cercanos al epicentro, y en Bogotá, donde las personas evacuaron los edificios.

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