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Sube a 319 la cifra de muertos por el terremoto en Colombia

Mientras, 260 personas continúan desaparecidas y más de 282,000 resultaron damnificadas

21 de agosto de 2026 - 9:53 PM

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El número de viviendas destruidas aumentó a 31,461, mientras que otras 163,492 tienen daños y 302 edificios han colapsado. (Brandon Pinto)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Las autoridades colombianas elevaron este jueves a 319 el número de víctimas mortales por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el país el pasado 10 de agosto, según un boletín de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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La entidad detalló que aún hay 260 desaparecidos y se incrementó a 4,506 la cifra de heridos, mientras que el número de rescatados se mantuvo en 364.

El terremoto también deja hasta el momento 153,336 familias damnificadas, formadas por 282,709 personas en 476 municipios de 15 de los 32 departamentos del país.

El número de viviendas destruidas aumentó a 31,461, mientras que otras 163,492 tienen daños y 302 edificios han colapsado, estos últimos principalmente en Cali y Pereira, capitales de los departamentos de Valle del Cauca y Risaralda, respectivamente, las dos zonas más afectadas del país.

“¡Mi hija!”: captan el escalofriante momento del terremoto en Colombia

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Varias estructuras se desplomaron en el país y ciudadanos corrieron a socorrer a los afectados.

También fueron registrados daños en 347 centros de salud, 3,483 centros educativos, 4,996 centros comunitarios, 449 vías, 112 acueductos, 58 puentes vehiculares, 14 puentes peatonales y cinco aeropuertos.

El terremoto es el más fuerte sufrido por Colombia en este cuarto de siglo y afectó además a los departamentos de Caldas, Quindío y Chocó, región del Pacífico colombiano donde se ubicó el epicentro, en el municipio de San José del Palmar.

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ColombiaMuertesTerremotosTerremotos en el mundo
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