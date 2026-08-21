Estados Unidos deporta a más de 2,000 mexicanos a Guatemala en lo que va de año

Ciudad de Guatemala— Estados Unidos ha deportado a Guatemala a casi 2,300 mexicanos este año y ha enviado a decenas más a Honduras, lo que supone un cambio con respecto a lo que ocurría al inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, cuando estos traslados eran mínimos, según informaron las autoridades.

Algunas organizaciones de la sociedad civil consideran que este giro es una forma de aumentar la presión sobre México, cuyo Gobierno ha protestado ante Washington por la muerte de 17 mexicanos en operaciones o bajo custodia de las autoridades migratorias y se enfrenta a constantes exigencias en materia de seguridad. Se sabe, además, que Trump ha ampliado los acuerdos con países aliados latinoamericanos para llevar a cabo operaciones conjuntas en países de la región contra grupos criminales.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, confirmó el miércoles por la noche que, en lo que va de año, han llegado al país 2.284 mexicanos deportados desde Estados Unidos en “una escala de tránsito” para trasladarlos posteriormente a México como parte de «un acuerdo» con el Gobierno de ese país y sin que dichas personas se encuentren acogidas a ningún tipo de refugio o asilo.

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“Están llegando en aviones de repatriados guatemaltecos y lo que hemos hecho es admitirlos en régimen de tránsito para, en coordinación con las autoridades migratorias mexicanas, devolverlos y hacer que entren en territorio mexicano en menos de 24 horas tras su llegada al país”, explicó en una rueda de prensa.

Los gastos de estas operaciones corren a cargo del Gobierno mexicano o, en algunos casos, se financian con fondos estadounidenses, añadió.

1 / 5 | Así las autoridades federales llevan a cabo las deportaciones de inmigrantes. Agentes del Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza escoltan a personas indocumentadas a bordo de un avión en el Aeropuerto Internacional de Tucson en Arizona. En solo su primera semana en el cargo, el gobierno de Donald Trump ha detenido la llegada de refugiados, acelerado las deportaciones, enviado tropas militares a la frontera sur, eliminado reglas de larga data que restringían la aplicación de la ley de inmigración cerca de escuelas, iglesias y hospitales, intentado terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento, y ordenado a los fiscales federales investigar a funcionarios estatales o locales que creen que están interfiriendo con sus medidas en contra de la inmigración ilegal. - Senior Airman Devlin Bishop 1 / 5 Así las autoridades federales llevan a cabo las deportaciones de inmigrantes Agentes del Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza escoltan a personas indocumentadas a bordo de un avión en el Aeropuerto Internacional de Tucson en Arizona. En solo su primera semana en el cargo, el gobierno de Donald Trump ha detenido la llegada de refugiados, acelerado las deportaciones, enviado tropas militares a la frontera sur, eliminado reglas de larga data que restringían la aplicación de la ley de inmigración cerca de escuelas, iglesias y hospitales, intentado terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento, y ordenado a los fiscales federales investigar a funcionarios estatales o locales que creen que están interfiriendo con sus medidas en contra de la inmigración ilegal. Senior Airman Devlin Bishop Compartir

El Instituto Nacional de Migración de México (INM) confirmó a The Associated Press en un breve mensaje que el Gobierno de Trump ha deportado a mexicanos a Guatemala y a Honduras, principalmente desde abril, y que posteriormente son trasladados desde allí en autobús hasta el sur de México.

“La razón es que Estados Unidos quiere evitar que vuelvan a cruzar” su territorio, añadió. El INM no facilitó cifras ni más detalles.

Al ser preguntado sobre estas deportaciones de mexicanos a Centroamérica y sus motivos, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, en inglés) señaló que “la Administración Trump está utilizando todos los medios legales a su alcance para llevar a cabo la mayor operación de deportación de la historia, tal y como prometió el presidente”.

“El Gobierno de México ha transmitido a las autoridades estadounidenses su rechazo a esta práctica y ha reiterado que toda persona mexicana tiene derecho a ingresar en territorio nacional”, indicó, por su parte, la Cancillería mexicana el jueves en un comunicado. Añadió que México coordina con los países afectados «el retorno seguro y digno» de los mexicanos afectados.

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México siempre se ha mostrado dispuesto a acoger a sus ciudadanos deportados y, desde el primer mandato de Trump, también acepta a deportados de terceros países enviados desde su vecino del norte, aunque no ha habido claridad sobre la puesta en marcha de ciertos acuerdos con Washington. En 2025, recibió unos 12,000 deportados extranjeros, en su mayoría cubanos y venezolanos, según las cifras facilitadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, que el Gobierno no ha actualizado desde diciembre.

Periodistas toman fotografías de un autobús que transporta migrantes deportados de Estados Unidos tras su llegada al aeropuerto Ramón Villeda Morales en San Pedro Sula, Honduras, el jueves 20 de agosto de 2026. (Foto AP/Delmer Martínez) (Delmer Martinez)

El Gobierno de Honduras no respondió a una solicitud de comentarios, pero, según documentos oficiales del país a los que tuvo acceso la AP, en dos vuelos realizados los días 13 y 15 de agosto llegaron a la ciudad hondureña de San Pedro Sula un total de 82 mexicanos deportados desde Estados Unidos.

Estaba previsto que otros 35 aterrizaran el jueves.

Otros 165 mexicanos fueron deportados a Honduras entre mayo y mediados de julio, según la página web Third Country Deportation Watch, gestionada por las organizaciones sin fines de lucro, Human Rights First y Refugees International, que realizan un seguimiento de los vuelos de deportación estadounidenses a terceros países.

La página web no aclara de dónde proceden sus cifras sobre nacionalidades, pero ambas organizaciones están preocupadas porque los migrantes tienen perfiles diferentes y estos traslados pueden ponerlos en peligro.

“Parece que quieren presionar al Gobierno mexicano; no quieren que los mexicanos crucen la frontera”, afirmó Savitri Arvey, de Human Rights First. Parte de los deportados llegaron a Honduras en vuelos militares estadounidenses, añadió.

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Cambio reciente en patrón de deportaciones

Al inicio de su segundo mandato, y con el control migratorio como una de sus prioridades, Trump llegó a acuerdos con México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá para que actuaran como países “puente” o de destino para los migrantes de terceros países expulsados del territorio estadounidense. Estos acuerdos se fueron ampliando poco a poco a más lugares, incluidos algunos países africanos, siendo el más reciente Liberia.

Hasta ahora, los mexicanos deportados de Estados Unidos eran enviados casi exclusivamente a su país, tanto por vía aérea como terrestre. Apenas un puñado llegaba a otros países.

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Arévalo afirmó el miércoles que en 2025 acogieron a 15 mexicanos. Hasta febrero de 2026, Honduras había notificado oficialmente la llegada de seis. Costa Rica ha acogido a 11 mexicanos desde el regreso de Trump a la Casa Blanca y, según las autoridades migratorias locales, siguen en el país. Cabe suponer que estas personas podrían haber solicitado no ser devueltas a México por miedo.