“En modo de supervivencia”: residentes de Indiana llevan nueve días sin electricidad

Decenas de miles de residentes del noroeste de Indiana se encontraban el jueves en una situación de supervivencia, al tener que soportar su noveno día sin electricidad, tirando comida en mal estado, haciendo cola para recibir comidas calientes y buscando lugares donde cargar sus teléfonos.

En Gary, Indiana, los colegios permanecieron cerrados después de que la mortífera tormenta del 11 de agosto derribara árboles y líneas eléctricas. Los vecinos recurrieron a las redes sociales para encontrar lavanderías abiertas y conexiones Wi-Fi que funcionaran, mientras que otros buscaban comida, pañales y toallitas húmedas para los vecinos con menos recursos.

Por otra parte, las fuertes lluvias caídas en el centro de Ohio provocaron inundaciones repentinas que anegaron las carreteras el jueves por la mañana en Columbus, la capital del estado, donde los equipos de emergencia rescataron a conductores atrapados en sus coches y salvaron a un niño de 12 años que había sido arrastrado por la corriente desde un puente.

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La empresa Northern Indiana Public Service Co. informó de que, a primera hora del jueves, 68,000 clientes seguían sin suministro eléctrico, la mayoría de ellos en el condado de Lake, junto a la frontera con Illinois. La compañía eléctrica señaló que ha restablecido el suministro a otros 306,500 clientes desde el 11 de agosto. Sin embargo, no se espera que el suministro se restablezca por completo hasta el martes en algunos lugares, entre ellos Gary.

Courtney Page-Tan, profesora de la Universidad de Indiana en Indianápolis que investiga la resiliencia comunitaria, afirmó que las preocupaciones por la salud aumentan cada día que se prolonga el corte de suministro eléctrico. Dado que muchas personas utilizan generadores, una ventilación deficiente puede provocar intoxicaciones por monóxido de carbono. Además, quienes dependen de dispositivos médicos corren el riesgo de que estos se queden sin batería, mientras que los alimentos refrigerados, que antes eran aptos para el consumo, podrían suponer un riesgo para la salud al estropearse.

“Nueve días es mucho tiempo para que una comunidad se quede sin electricidad”, afirmó Page-Tan.

Los vecinos están agotados tras varios días sin electricidad

Shatiya Hardin, peluquera en Gary desde hace 25 años, no ha podido abrir su salón desde la tormenta. Según cuenta, los vecinos de su barrio, de bajos ingresos, al principio se tomaron los cortes de luz con calma. Pero ahora se les está agotando la paciencia.

“En Gary siempre estamos en modo de supervivencia. Y creo que probablemente por eso no se armó tanto revuelo, porque los primeros días pensábamos: ‘Vale, ya estamos acostumbrados a esto... pero ya vamos por la segunda semana’”, dijo Hardin. “No está bien que estemos continuamente en modo de supervivencia, haciendo lo mejor que podemos”.

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Más de una semana después de la tormenta inicial, muchos vecinos de East Chicago, Indiana, que se habían quedado sin electricidad recuperaron el suministro, pero luego volvieron a quedarse sin él. Kevin Mejía, que tiene una página de Facebook dedicada a la comunidad, se encontraba en esa situación el jueves.

“Si publico algo, recibo 500 comentarios”, dijo Mejía, de 30 años. “Mucha gente se ha puesto en contacto conmigo para pedir comida: ‘Oye, he tirado cientos de dólares en comida’. Las personas mayores no saben a quién acudir”.

Ha estado durmiendo en el suelo porque su colchón da demasiado calor. Como no hay electricidad, sus aparatos de aire acondicionado de ventana no funcionan.

Raydia Martin, subdirectora del Flourish Community Hub de la iglesia Flourish Church en Gary, afirmó que el “lado positivo” ha sido la respuesta de los voluntarios y los colectivos comunitarios.

“Como seres humanos, nos sentimos mejor cuando tenemos certeza y previsibilidad”, dijo Martin. “Por eso, que algo tan devastador ocurra tan rápidamente afecta sin duda al estado mental de la gente. El simple hecho de no saber qué va a pasar después, de dónde va a salir la próxima comida y cuándo va a acabar todo esto... Necesitamos ver una luz al final del túnel”.

La empresa de servicios públicos NIPSCO ha calificado los daños de “sin precedentes y generalizados”, y ha señalado que han llegado equipos de todo el país para ayudar a reparar los cables caídos, los postes rotos y los equipos dañados.

Illinois, donde opera otra empresa de suministro eléctrico, se recuperó antes de que llegara la misma tormenta, pero Melody Birmingham, una directiva de la empresa matriz de NIPSCO, señaló que esa zona de Illinois tenía menos árboles y una infraestructura diferente, incluyendo algunas líneas eléctricas que podrían estar soterradas.

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“No hay dos tormentas iguales”, afirmó. “No hay dos zonas de cobertura iguales”.

Los colegios del noroeste de Indiana siguen cerrados

Los cortes de electricidad también han trastocado el inicio del curso escolar de miles de niños.

El distrito escolar de Gary, que cuenta con unos 4,300 alumnos, comenzó el curso a principios de agosto, pero lleva cerrado desde el 13 de agosto y permanecerá cerrado al menos hasta el viernes, según han informado las autoridades.

Las escuelas del municipio de Portage se vieron obligadas a cancelar el inicio de clases previsto para el 12 de agosto debido a la tormenta y ahora tienen previsto comenzar el curso académico el 25 de agosto. Las autoridades han señalado esta semana que existen “problemas de seguridad relacionados con árboles caídos en varias propiedades y daños que deben repararse”.

Page-Tan afirmó que el cierre de los colegios puede tener consecuencias importantes para las familias vulnerables.

“Para muchos hogares que viven al día, si tienen que faltar al trabajo porque no encuentran a nadie que cuide de sus hijos, eso puede afectar negativamente a la estabilidad familiar”, afirmó.

Las riadas repentinas traen nuevos problemas al centro de Ohio

A unas 250 millas al sureste de Gary, unas fuertes lluvias azotaron Columbus, Ohio, donde cayeron más de 3 pulgadas de lluvia en 12 horas, según informó el alcalde de Columbus, Andrew Ginther.

Dos mujeres que iban a pie y habían quedado atrapadas en un arroyo desbordado fueron rescatadas, según ha informado el teniente de la División de Bomberos Nick Davis. También ha señalado que los equipos de primera intervención salvaron la vida de un ciclista de 12 años que fue arrastrado desde un puente por la corriente.

La ciudad aún se estaba recuperando de las fuertes tormentas del fin de semana cuando, a mitad de semana, se produjeron las intensas lluvias.