Al menos cinco muertos por inundaciones en Indiana

Las autoridades de Indiana informaron de, al menos, cinco personas muertas como consecuencia de las fuertes tormentas e inundaciones que han azotado el estado esta semana, mientras que los equipos de emergencia utilizaron embarcaciones el sábado para rescatar a más personas de las aguas crecientes en los barrios situados a orillas del río White, en Indianápolis.

El estado se ha visto azotado durante la última semana por fuertes lluvias, lo que ha provocado que los ríos alcancen niveles récord y que los residentes se vean obligados a buscar terrenos más elevados. Más de una docena de condados han declarado el estado de catástrofe local, y gran parte de los últimos daños se concentran a lo largo de los cauces fluviales, desde el condado de Hamilton hasta los barrios periféricos del norte de Indianápolis.

Más al este, en el condado de Delaware, los agentes del sheriff encontraron el viernes el cadáver de una mujer de 58 años que, según creen, falleció tras intentar atravesar en coche una zona inundada. También recuperaron el cadáver de un adolescente cuya desaparición se denunció el miércoles tras saltar a un río. A principios de semana, un niño de 4 años falleció al caer un árbol sobre su casa en el condado de Jennings.

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This photo provided by the Indianapolis Fire Department shows flooding in northern Indianapolis, Ind., Saturday, Aug. 15, 2026. (Indianapolis Fire Department via AP) (The Associated Press)

“Mi corazón está con las familias y los seres queridos de los cinco habitantes de Indiana que hemos perdido, así como con todas aquellas familias cuyas vidas han cambiado a raíz de estas tormentas”, declaró el gobernador Mike Braun en un comunicado emitido el sábado. “Por favor, sigan tomándose en serio las inundaciones y manténganse alejados de las aguas”.

Braun confirmó el sábado que el presidente Donald Trump tiene la intención de aprobar su solicitud de fondos federales para ayudar en la respuesta a las inundaciones y en la recuperación.

El alcalde de Indianápolis, Joe Hogsett, estuvo acompañado por responsables de emergencias durante una rueda de prensa celebrada el sábado, en la que instó a los residentes de las zonas ribereñas del río White a evacuar. Afirmó que la ciudad estaba sufriendo las inundaciones más graves en más de 30 años y señaló que la situación cambiaba rápidamente.

Jacob Spence, director de Gestión de Emergencias del condado de Marion, calificó la inundación como un fenómeno que ocurre una vez en la vida. “Se trata de un suceso sin precedentes y, por desgracia, estamos batiendo algunos récords”, declaró a The Associated Press.

This photo provided by Aaron Skillman shows flooding in Indianapolis, Ind., on Saturday, Aug. 15, 2026. (Aaron Skillman via AP) (The Associated Press)

El Servicio Nacional de Meteorología informó de que en algunas zonas cayeron más de 11 pulgadas de lluvia en un periodo de dos días. El río White alcanzó un nivel máximo de más de 24 pies en las localidades de Anderson y Noblesville, superando los récords registrados en 1913.

Las alertas y avisos de crecidas repentinas seguían vigentes el sábado en una franja del centro de Indiana.

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Los meteorólogos preveían que el río White alcanzara su nivel máximo el sábado por la tarde en la zona de Indianápolis, donde los vehículos de la Guardia Nacional se encontraban entre los que colaboraban en las labores de rescate. Rita Reith, portavoz del Cuerpo de Bomberos de Indianápolis, cifró el número de rescates en 91 personas y 45 mascotas a primera hora de la tarde.

“El nivel del agua sigue subiendo, así que presten atención a las advertencias», afirmó Todd Wilson, director del departamento de obras públicas de la ciudad.

This aerial photo provided by the Indianapolis Fire Department shows flooding in northern Indianapolis, Ind., Saturday, Aug. 15, 2026. (Indianapolis Fire Department via AP) (The Associated Press)

Las autoridades estimaron que unas 400 personas evacuaron por su cuenta algunas zonas del norte de Indianápolis, mientras que la oficina del gobernador informó de que se habían producido más de 350 evacuaciones en el condado de Delaware y de que se estaba evacuando a una comunidad de personas mayores que vivían en casas móviles en el condado de Tipton. También se estaban llevando a cabo operaciones de rescate y controles para comprobar el bienestar de los residentes en el condado de Fayette.

Los vecinos publicaron vídeos en las redes sociales en los que se veían vehículos atrapados por el agua, un poste eléctrico derribado por la corriente y cruces inundados.