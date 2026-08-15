Continúa en escalada la tensión en Oriente Medio

Irán afirmó que Catar tenía retenidos a tres de sus pilotos, desaparecidos desde marzo, algo que Catar desmintió. Los Emiratos Árabes Unidos acusaron a Irán de haber atacado de nuevo uno de sus buques en el estrecho de Ormuz. Los hutíes, respaldados por Irán, volvieron a atacar un puerto del mar Rojo en Yemen.

Y en el sur del Líbano, 11 personas perdieron la vida en ataques aéreos israelíes, algunos de los más mortíferos desde que entró en vigor, el 20 de junio, una frágil tregua entre Israel y Hezbollah, grupo respaldado por Irán.

A continuación te ofrecemos un resumen de los últimos acontecimientos del sábado en la guerra de Irán y en Oriente Medio en general. Puedes consultar la cobertura completa aquí.

Irán afirma que Catar retiene a tres de sus pilotos

Las Fuerzas Armadas de Catar capturaron y mantuvieron detenidos a tres pilotos que habían desaparecido en marzo, cuando sus aviones fueron derribados, según informó el Comité de Personas Desaparecidas del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán. Catar, sin embargo, lo desmintió.

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Hasta ahora, Teherán había afirmado que no disponía de información sobre su paradero. Este es el primer caso conocido de la guerra en el que Irán ha declarado que un país de la región tiene retenidos a sus combatientes. El 2 de marzo, Catar anunció que su fuerza aérea había derribado dos bombarderos iraníes, mientras Teherán arremetía contra los países que albergan bases militares estadounidenses en los primeros días de la guerra.

En el comunicado del sábado se afirmaba que Catar no había permitido a los pilotos reunirse ni comunicarse con sus familias ni con los funcionarios iraníes encargados de sus casos. Irán solicitó ayuda al presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja. Según informaron los medios estatales, la carta indicaba que un cuarto piloto había fallecido durante la misión “dirigida contra una base militar enemiga en Catar”.

1 / 20 | Con reclamos de venganza contra Donald Trump: despiden a líder supremo de Irán, Alí Jamenei. Irán inició el lunes una procesión por su capital, Teherán, para el funeral del difunto líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. - Altaf Qadri 1 / 20 Con reclamos de venganza contra Donald Trump: despiden a líder supremo de Irán, Alí Jamenei Irán inició el lunes una procesión por su capital, Teherán, para el funeral del difunto líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. Altaf Qadri Compartir

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar, Majed Al Ansari, desmintió posteriormente esas afirmaciones e indicó en X que los pilotos habían sido derribados y que los equipos de búsqueda y rescate de Catar habían encontrado los restos de uno de ellos. Afirmó que en abril se invitó a Irán a visitar el país y a recibir información sobre esas labores, sin que se obtuviera respuesta alguna.

Buque petrolero sufre ataque en el estrecho de Ormuz

El petrolero, propiedad de la empresa estatal de petróleo y gas de Abu Dabi, ADNOC, fue atacado mientras atravesaba el estrecho de Ormuz, según informó el sábado la agencia estatal de noticias de los Emiratos Árabes Unidos, WAM.

Según informó la agencia, no hubo heridos en el ataque del viernes por la noche. Se trata del tercer ataque de este tipo contra un buque operado por ADNOC en esta importante vía navegable en la última semana. Los Emiratos Árabes Unidos, en un comunicado, instaron a Irán a que pusiera fin a estos ataques no provocados.

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El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, en inglés) informó de que el viernes un granelero recibió el impacto de un proyectil desconocido en el casco. No quedó claro de inmediato si se trataba del mismo buque.

Irán tomó el control del estrecho tras el inicio de la guerra el 28 de febrero, con los ataques de Estados Unidos e Israel. Hasta entonces, aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural que se comercializaban en el mundo transitaba por esta vía navegable situada en la desembocadura del Golfo Pérsico.

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se han estancado, mientras que Irán mantiene conversaciones con Omán sobre cómo gestionar el estrecho que discurre entre ambos países y que se había considerado una vía navegable internacional.

1 / 48 | Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente . Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. - Mohammed Zaatari 1 / 48 Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. Mohammed Zaatari Compartir

Ataques israelíes causan 11 muertos al sur del Líbano

Los ataques aéreos israelíes sobre el sur del Líbano causaron la muerte de al menos 11 personas el sábado.

El Ministerio de Sanidad del Líbano y la agencia estatal de noticias informaron de que un ataque tuvo como objetivo una vivienda situada en las afueras de la localidad de Ansar y causó la muerte de siete personas, entre ellas tres niños, y dejó dos heridos. El segundo ataque, contra la localidad de Deir al-Zahrani, causó cuatro muertos y 17 heridos.

El ejército israelí afirmó haber abatido a un comandante de batallón de Hezbollah y a varios militantes más en un cuartel general del sur del Líbano, en respuesta a las acciones del grupo contra los soldados israelíes que operaban en la zona. La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu, en un comunicado aparte, indicó que tres soldados resultaron gravemente heridos. El ejército atribuyó el incidente a un dron explosivo.

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El ejército afirmó que la familia del comandante se encontraba con él y que “hay que destacar que los familiares no eran el objetivo del ataque”. Tanto el ejército como la oficina de Netanyahu alegaron que el comandante utilizó a los familiares como escudos humanos.

Fue uno de los días más sangrientos desde que el Gobierno libanés e Israel anunciaran un «acuerdo marco» en el que se establecía un plan para la retirada de las fuerzas israelíes del sur del Líbano a cambio del desarme de Hezbollah.

El grupo militante rechazó las negociaciones directas y no se sumó al acuerdo.

1 / 7 | 📷 En fotos: nueva jornada de ataques entre Irán y Estados Unidos sacude Medio Oriente. La tensión entre Irán y Estados Unidos volvió a escalar este miércoles luego de que Teherán lanzara una nueva ofensiva con misiles contra posiciones estadounidenses en la región. - Planet Labs PBC 1 / 7 📷 En fotos: nueva jornada de ataques entre Irán y Estados Unidos sacude Medio Oriente La tensión entre Irán y Estados Unidos volvió a escalar este miércoles luego de que Teherán lanzara una nueva ofensiva con misiles contra posiciones estadounidenses en la región. Planet Labs PBC Compartir

Hutíes atacan un puerto del Mar Rojo

El ejército de Yemen afirmó que los hutíes atacaron el puerto de Mokha, en el Mar Rojo, que se encuentra bajo el control del Gobierno reconocido internacionalmente. El director del puerto, Abdul-Malik al-Sharabi, declaró a los periodistas que el ataque del viernes por la tarde se saldó con tres muertos, entre ellos dos marines, y que se habían suspendido las operaciones portuarias.

El portavoz militar, el coronel Majed al-Nazili, afirmó en un comunicado que los hutíes lanzaron seis misiles balísticos.